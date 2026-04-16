Exhibiciones de drones, perros policía y más: la Jornada de Puertas Abiertas de Mislata ofrece un día de seguridad y diversión

El Ayuntamiento de Mislata celebrará este próximo sábado 18 de abril una nueva edición de la Jornada de Puertas Abiertas de la Policía Local, un evento ya consolidado como referente en la ciudad, que tendrá lugar en el Parque de la Canaleta.

La iniciativa tiene como objetivo acercar a la ciudadanía el trabajo y la función de las principales agencias de seguridad, fomentando una relación de proximidad, confianza y colaboración. En esta jornada participarán, además de la Policía Local, otros cuerpos como Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, que mostrarán sus equipos más avanzados, incluyendo vehículos especializados, drones y tecnología de última generación.

A lo largo de la mañana, los asistentes podrán interactuar con los y las profesionales y conocer de cerca cómo trabajan para garantizar la seguridad de la ciudadanía, en un contexto donde reforzar estos vínculos resulta más necesario que nunca.

El alcalde pone en valor la labor de las fuerzas de seguridad

El alcalde, Carlos F. Bielsa, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas porque esta jornada “es una oportunidad única para seguir fortaleciendo la confianza entre la ciudadanía y los servicios de seguridad, poniendo en valor la gran labor que realizan cada día y acercándola especialmente a los más pequeños desde una perspectiva educativa y lúdica”.

La jornada está dirigida al público en general, con especial atención a los niños y niñas, quienes podrán disfrutar de una mañana pensada para ellos, en la que podrán sentirse protagonistas y descubrir el trabajo de los cuerpos de seguridad de una forma divertida y participativa.

Variedad de actividades

El programa incluye una amplia variedad de actividades, entre las que destacan la educación vial en el Parque Infantil de Tráfico, simuladores de conducción, exhibiciones de drones de la Unidad de Policía Local, exhibiciones de perros policía y demostraciones de vehículos de emergencias. Además, se habilitarán espacios como una galería de entrenamiento de bomberos, un rocódromo con tirolina, zonas de pintacaras y dibujo, así como actividades participativas como la obtención del carné de “Ayudante de la Policía Local”.

Una de las actividades, en una imagen de archivo. / ROSA SAGREDO

Uno de los momentos más esperados será la exhibición de perros policía, en la que el público, especialmente el infantil, podrá participar activamente. La jornada concluirá con un ambiente festivo, con sorpresas, regalos y un final de fiesta musical pensado para que familias y asistentes disfruten de una experiencia completa.

Con esta actividad, el Ayuntamiento de Mislata reafirma su compromiso con una seguridad cercana, educativa y participativa, apostando por iniciativas que fortalecen el vínculo entre instituciones y ciudadanía y que contribuyen a construir una comunidad más cohesionada y segura.