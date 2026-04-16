El IES Vicent Andrés Estellés de Burjassot recibe a estudiantes de Italia y Croacia en un intercambio Erasmus+

El IES Vicent Andrés Estellés de Burjassot ha vivido intensamente, durante el mes de marzo, la experiencia Erasmus+, recibiendo la visita de alumnado y profesorado de dos institutos, uno italiano y otro croata, y participando también en movilidades al extranjero, todo ello en el marco del prestigioso programa europeo Erasmus+.

Entre el 7 y el 14 de marzo, el Estellés recibió a un grupo de nueve alumnos y tres docentes procedentes del Istituto Omnicomprensivo di Alanno (Italia), con quienes desarrollaron diversas actividades dentro del proyecto conjunto que llevan a cabo ambos centros. En el marco de este intercambio académico, el alumnado de 4º de ESO emprenderá, del 2 al 9 de mayo, su estancia formativa en Italia, con el objetivo de continuar trabajando en dicho proyecto.

Visita de alumnos de Burjassot a Croacia. / A.B.

Por su parte, del 15 al 21 de marzo, el alumnado de 3º y 4º de ESO y de 2º de Bachillerato ejerció de anfitrión para un grupo de estudiantes del I. Gimnazija Osijek (Croacia), a quienes devolvieron la visita la semana siguiente, del 21 al 28 de marzo. El intercambio en Burjassot coincidió con la celebración de las Fallas, lo que permitió a todos los participantes disfrutar de mascletàs y otros actos falleros.

Visitas culturales

Durante estas semanas de intercambio, el alumnado del Estellés ha ejercido de anfitrión, facilitando la inmersión de sus homólogos italianos y croatas en la vida cotidiana del centro y actuando como guía en diferentes salidas culturales por Burjassot y Valencia. Asimismo, el alumnado visitante ha asistido a diversas sesiones lectivas, ha conocido espacios patrimoniales de relevancia y ha mejorado su competencia comunicativa en lengua inglesa.

Visita a Croacia

Del 21 al 28 de marzo tuvo lugar, además, la movilidad del centro en Osijek (Croacia), donde el alumnado del Estellés llevó a cabo un completo programa de actividades educativas centradas en la conexión con la naturaleza, la sostenibilidad y la cultura local. El primer día visitaron el centro educativo, inaugurado en octubre de 2025, guiados por sus homólogos croatas. La jornada continuó con talleres sobre cultura española y croata, así como sobre sostenibilidad.

El 23 de marzo se dedicó a la visita del centro histórico de Osijek, acompañados por un profesor de Historia que les ofreció una explicación sobre la arquitectura y la evolución de los principales monumentos de la ciudad. El 24 de marzo, el alumnado burjassotense y croata participó en diferentes talleres centrados en la identificación y el análisis de estereotipos y prejuicios.

Por último, el grupo visitó la yeguada estatal de caballos lipizanos en Đakovo (State Stud Farm of Lipizzaner Horses), considerada una de las más importantes de Europa. Posteriormente, visitaron la catedral-basílica de San Pedro, el mayor edificio sacro de nueva construcción en la historia de Croacia.