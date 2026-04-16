Manises apuesta por el empleo: 30 contratos y formación en albañilería, medioambiente y jardinería

El Ayuntamiento de Manises ha puesto en marcha el nuevo Taller de Empleo Manises Accesible II, un programa que ofrecerá 30 plazas de formación y trabajo remunerado para personas desempleadas mayores de 16 años, con el objetivo de mejorar su inserción laboral y reforzar la cualificación profesional en sectores vinculados al entorno urbano.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con Labora, se articula como un programa mixto de empleo y formación, lo que permitirá a los participantes combinar desde el primer día el aprendizaje teórico con la experiencia práctica. Además, las personas seleccionadas contarán con contrato laboral y estarán dadas de alta en la Seguridad Social durante todo el desarrollo del taller.

Un año de duración

El programa tendrá una duración de 12 meses y se repartirá en tres especialidades: albañilería, medioambiente y jardinería, con diez alumnos-trabajadores en cada una de ellas. A lo largo del itinerario formativo, se impartirán también dos certificados de profesionalidad por especialidad, de niveles 1 y 2, una formación que busca mejorar de forma notable el perfil profesional de los participantes y ampliar sus oportunidades de acceso al mercado laboral.

El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Manises, Rafael Mercader, ha destacado que este nuevo taller supone “una oportunidad real de formación y trabajo para personas desempleadas”, al tiempo que contribuye al cuidado y mantenimiento del municipio. En este sentido, ha subrayado que el programa tendrá un impacto directo tanto en el plano social como en el urbano, ya que las actuaciones previstas repercutirán en la calidad de vida de la ciudadanía.

Mejora del entorno urbano de la ciudad

Durante el desarrollo del taller, los participantes realizarán actuaciones ligadas a la mejora del entorno urbano, como la reparación de aceras, el mantenimiento de parques y jardines o la recogida selectiva de residuos.

De este modo, Manises refuerza su apuesta por las políticas activas de empleo con una iniciativa que une formación, contratación y mejora de los espacios públicos del municipio.