El Parque Tecnológico de Paterna tendrá un nuevo servicio lanzadera para conectar con la estación

El Parque Tecnológico de Paterna tendrá un nuevo servicio lanzadera para conectar con la línea de tranvía de Metrovalencia, entre las mejoras previstas en movilidad y como alternativa inmediata al uso del vehículo privado. La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha anunciado que se está planificando la puesta en marcha de este nuevo servicio.

Esta actuación, junto a otras que se están implementando de forma progresiva en esta área empresarial, se abordó durante la reunión mantenida con representantes de la Conselleria de Infraestructuras con una delegación de empresarios Parque Tecnológico y representantes de Mas Camarena y Heron City, en la que se analizaron distintas actuaciones en materia de movilidad en este enclave y su entorno, con el objetivo de aliviar la congestión en los accesos al parque.

Por parte de la Generalitat participó el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, así como la directora general de Infraestructuras Terrestres, María José Martínez Ruzafa, y el director general de Transportes y Logística, Manuel Ríos. La delegación empresarial y vecinal estuvo liderada por el presidente de la EGM Parc Tecnològic Paterna, Antonio Alagarda y la gerente, Manuela Pedraza, los empresarios Rafael Castillo, Francisco Izquierdo, Inmaculada Campos y Antonio Rami, así como Pepe Molero y Manuel Mourelo como representantes de Mas Camarena.

Situación actual

Durante el encuentro se analizó la situación actual del Parque Tecnológico de Paterna, que registra una elevada demanda de desplazamientos diarios y una fuerte dependencia del vehículo privado, utilizado por nueve de cada diez personas trabajadoras, lo que genera problemas de saturación en los accesos y un déficit significativo de plazas de aparcamiento.

La reunión Infraestructuras con Parque Tecnológico. / P. T.

En este sentido desde el colectivo empresarial y vecinal se solicitó la implantación de un Sistema BRT (Bus Rapid Transit), una línea de autobuses de alta capacidad, con prestaciones similares a un tranvía, que conectaría la estación de Empalme con el Parque Tecnológico y los núcleos residenciales del entorno.

También se propusieron HUBs de movilidad multimodal, infraestructuras verticales automatizadas capaces de concentrar un mayor número de vehículos en menos espacio, incorporando además puntos de recarga eléctrica y servicios de movilidad de última milla, como bicicletas y patinetes. También se trasladó la necesidad de reclamar al Ministerio de Transportes un nuevo acceso estratégico desde la AP 7 (bypass), considerado clave para reforzar la competitividad internacional del Parque Tecnológico y del Parque Científic.

Hoja de ruta

Dentro de la hoja de ruta definida para mejorar la accesibilidad al área, a medio plazo la Generalitat estudia la habilitación de un carril bus-VAO o reversible en los principales accesos, con el fin de priorizar el transporte colectivo y fomentar el uso compartido del vehículo, contribuyendo así a reducir el volumen de tráfico en horas punta. Por último, en el marco de la planificación a largo plazo, se contemplan actuaciones estructurales para mejorar de forma definitiva la conectividad del parque, como el desarrollo de sistemas de transporte de alta capacidad, entre ellos un modelo tipo BRT, o la prolongación de la línea 4 del tranvía hasta el Parque Tecnológico.

Todo ello se suma a otras medidas ya ejecutadas como el servicio de autobús lanzadera L144 València-Parque Tecnológico, que ha pasado de 11 a 48 expediciones diarias, lo que supone un aumento del 336 % y permite dar servicio a más de 90.000 pasajeros al día. Asimismo, se han incrementado en un 30 % las frecuencias de la línea L130 de Metrobús en días laborables, con el objetivo de atender a 28.779 viajeros al año y aumentar en un tercio el número de expediciones.

Desde la EGM Parc Tecnològic Paterna, su presidente, Antonio Alagarda, valoró muy positivamente el encuentro y el compromiso mostrado por la Generalitat. “Consideramos la mejora de la movilidad y la seguridad un eje estratégico para garantizar el crecimiento económico, la atracción y retención de talento y la sostenibilidad del principal enclave empresarial y tecnológico del área metropolitana de València”, señaló.