El PP de Paterna exige explicaciones por la repetición de una obra adjudicada a empresa del caso Ábalos

El Partido Popular de Paterna exige explicaciones, tras tener que repetir una obra adjudicada a una empresa vinculada a la trama del caso Ábalos. En concreto se trata del carril bici de la carretera Pla del Pou que conecta La Canyada con Colinas de San Antonio, ejecutado por Levantina Ingeniería y Construcción S.L., empresa que figura en el informe de la UCO sobre el exministro, tuvo que ser levantado y rehecho por completo con cargo a las arcas municipales.

Según ha confirmado el grupo municipal, el Ayuntamiento adjudicó hace apenas unos meses la ejecución de un carril bici en dicha vía a la empresa Levantina Ingeniería y Construcción S.L., una mercantil que figura en el listado de adjudicaciones investigadas que recoge un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incorporado a la causa que investiga al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, junto a su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Recursos públicos

Pocos meses después de su ejecución, la obra fue deshecha íntegramente: se procedió al levantamiento completo del carril bici, incluida la retirada de la pintura y el reasfaltado de la vía, para volver a ejecutar los trabajos desde cero. Desde el PP consideran “especialmente grave” que una actuación financiada con recursos públicos haya tenido que repetirse en su totalidad sin que, según denuncian, haya habido repercusión alguna para la empresa adjudicataria.

“Resulta cuanto menos sospechoso que una obra adjudicada a una empresa bajo investigación acabe teniendo que rehacerse por completo sin consecuencias. Esto supone un evidente perjuicio para las arcas municipales y exige una explicación inmediata”, ha señalado la portavoz del PP de Paterna Sara Palma.

Asimismo, los populares han cuestionado que el alcalde socialista, Juan Antonio Sagredo, haya adjudicado una obra a una empresa vinculada a una trama investigada, subrayando además su relación personal con el exministro Ábalos.

Relación con el exministro

En esta línea, han recordado que el alcalde incorporó hace unos meses como asesora a una persona sin vinculación con el municipio que formó parte de la candidatura al Congreso de los Diputados junto a José Luis Ábalos en las elecciones generales de 2023.

“Estamos ante lo que parece una barra libre de favoritismos hacia empresas vinculadas a la trama. Estos hechos responden a favores políticos al exministro que acaban repercutiendo en las arcas municipales de todos los paterneros”, ha añadido la portavoz.

El Partido Popular de Paterna exige al equipo de gobierno explicaciones inmediatas, la depuración de responsabilidades políticas y mayores garantías de transparencia en los procesos de contratación pública, de modo que los recursos municipales se gestionen con rigor, eficiencia y en beneficio exclusivo de los vecinos y vecinas del municipio.