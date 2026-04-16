Quart de Poblet estrena Educaquart, su primera Muestra de la Educación con un mes de actividades para familias y centros

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha puesto en marcha por primera vez Educaquart, la nueva Muestra de la Educación con la que el municipio quiere convertir abril y mayo en un gran espacio de información, orientación y participación para toda la comunidad educativa. La iniciativa, impulsada por el Área de Educación, se celebra del 15 de abril al 15 de mayo y nace con el objetivo de acompañar a familias, alumnado y centros en las distintas etapas formativas.

La programación ha arrancado con una charla informativa sobre el proceso de admisión para el curso 2026-2027, dirigida especialmente a las familias que afrontan nuevas escolarizaciones. Ese primer acto, que visualiza el arranque de la muestra, marca el tono de una propuesta que combina servicio público, orientación práctica y actividades abiertas para acercar la educación a la ciudadanía desde una perspectiva amplia y participativa.

Distintos perfiles y edades

A partir de ahí, Educaquart despliega durante un mes una agenda con iniciativas para distintos perfiles y edades. Entre ellas figuran el taller de primera infancia “Créixer feliços”, la Feria de Orientación para alumnado de los institutos del municipio o la conferencia “Infancia y pantallas, una combinación de riesgo”, a cargo del pediatra Carlos González. El programa también reserva un lugar destacado al reconocimiento de la comunidad educativa, con el acto de homenaje a la trayectoria docente el 6 de mayo y la gala de premios a la trayectoria educativa del curso 2024-2025, prevista para el 13 de mayo.

Uno de los momentos centrales de esta primera edición llegará los días 23 y 24 de abril con la Mostra al carrer, que convertirá el entorno de la Biblioteca Municipal Enric Valor en un escaparate del trabajo que desarrollan los centros educativos de Quart de Poblet. En ese espacio participarán colegios e institutos, junto a AFA y AMPA, que mostrarán proyectos y oferta educativa en casetas abiertas al público. Además, una carpa central acogerá actuaciones del alumnado, firmas de libros, charlas de orientación académica y conciertos, entre ellos el del Conservatorio Mestre Molins.

Impulso al pacto social

La nueva muestra no se limita a la difusión de recursos educativos, sino que incorpora también una mirada sobre algunos de los retos actuales de la enseñanza. En este sentido, uno de los ejes de la programación es el impulso de PASOTIQ, el pacto social municipal por el buen uso de las pantallas, promovido desde el Área de Educación con el acompañamiento de la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA) y a partir de una demanda planteada por AMPA y AFA del municipio.

Con esta primera edición, Quart de Poblet refuerza su apuesta por la educación como herramienta de cohesión social y de desarrollo local. EDUCAQUART se presenta así como una nueva cita de referencia en el calendario municipal, pensada no solo para informar sobre la oferta formativa, sino también para reconocer el trabajo de docentes, alumnado y familias y para abrir la escuela al conjunto del municipio.