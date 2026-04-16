Rafelbunyol firma su mejor dato de paro desde 2007 y consolida la creación de empleo con un récord de afiliación

Rafelbunyol atraviesa uno de sus mejores momentos en materia laboral. El municipio ha registrado en marzo de 2026 un total de 433 personas desempleadas, la cifra más baja desde 2007, al tiempo que ha alcanzado su máximo histórico de afiliación a la Seguridad Social, con 4.343 cotizantes contabilizados en febrero de este año.

El dato cobra especial relevancia porque llega en un contexto de crecimiento poblacional, con el municipio ya por encima de los 10.200 habitantes, y sitúa la tasa de paro en el 8,46 %, por debajo del 9%. Más allá del titular, la evolución refleja una tendencia sostenida de creación de empleo en la localidad de l'Horta Nord, que ha conseguido reducir de forma progresiva el desempleo mientras gana actividad económica y base laboral.

Cambio de ciclo

La comparación con hace una década refuerza ese cambio de ciclo. En mayo de 2015, Rafelbunyol contabilizaba 820 personas en paro, de modo que el descenso hasta las 433 actuales supone 387 desempleados menos, prácticamente la mitad. Es una fotografía que apunta a una mejora estructural del mercado de trabajo local y no solo a un repunte puntual.

Dinamismo de la zona industrial

Parte de esa evolución se explica por el peso del tejido productivo del municipio, especialmente de su área industrial. Según los datos difundidos por el Ayuntamiento, el paro ha bajado un 5,5% respecto a marzo de 2025 y, dentro de esa mejora, la industria ha reducido un 7,2% el número de demandantes de empleo en solo un año. El consistorio vincula este comportamiento al dinamismo del polígono y a su conectividad, factores que han favorecido la generación de puestos de trabajo y la consolidación de perfiles jóvenes y cualificados, especialmente entre los 25 y los 44 años.

El alcalde de Rafelbunyol, Fran López, ha subrayado que el municipio cuenta hoy con “más oportunidades, más actividad económica y más gente trabajando que nunca”, mientras que la concejala de Empleo, Formación y Promoción Económica, Sandra Arnedo, ha enmarcado estos resultados en la apuesta por las políticas activas de empleo, la formación y el apoyo al tejido empresarial local.

Con estos indicadores, Rafelbunyol se sitúa en una posición destacada en l’Horta Nord al combinar mínimos históricos de paro con máximos de afiliación, una doble señal que apunta a un mercado laboral más fuerte y con mayor capacidad de absorción. El reto ahora será sostener esa tendencia y traducirla en nuevas oportunidades para los colectivos con mayores dificultades de inserción.

"Vamos en la buena dirección"

“Estos datos nos dicen que vamos en la buena dirección, pero también nos marcan el camino a seguir: continuar generando oportunidades y no dejar a nadie atrás”, asegura López.

Por su parte, la edila Arnedo añade: “Nuestro objetivo es seguir en esta línea, reforzando programas que faciliten la inserción laboral y acompañen a quienes más lo necesitan”