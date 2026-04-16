Rafelbunyol reclama a la Generalitat un calendario de obras para el CEIP Els Germanells tras la reubicación del alumnado

El Ayuntamiento de Rafelbunyol ha mantenido este jueves una reunión con la Dirección General de Infraestructuras Educativas para abordar la situación del CEIP Els Germanells, tras la reubicación del alumnado, el pasado febrero, de 18 aulas por todas las deficiencias detectadas en el edificio educativo.

Durante el encuentro, el consistorio ha trasladado a la Generalitat todo el trabajo técnico realizado en los últimos meses, incluyendo el informe pericial, el diagnóstico completo de los desperfectos y el avance del contenido del proyecto de reparación que se está elaborando y ha sido encargado por el propio Ayuntamiento con el objetivo de acelerar la solución.

Informe pericial

El diagnóstico técnico señala la existencia de deficiencias constructivas, filtraciones persistentes y problemas en las redes de saneamiento de las aguas residuales y pluviales, lo que ha obligado a cesar el uso de determinadas zonas del edificio y a reubicar al alumnado en otros centros educativos del municipio.

El alcalde de Rafelbunyol, Fran López, ha subrayado que “el Ayuntamiento ha cumplido con su responsabilidad, adoptando medidas para garantizar el bienestar educativo del alumnado y adelantando incluso trabajos técnicos que no eran de su competencia”.

En este sentido, el consistorio ha reclamado a la Dirección General que dé el siguiente paso y active cuanto antes la ejecución de las obras por el procedimiento de emergencia.

"Lo que necesitamos son fechas"

“Hoy no estamos en fase de diagnóstico, sino en fase de ejecución. Las soluciones están encima de la mesa y ahora lo que necesitamos son fechas”, ha señalado el alcalde.

Asimismo, durante la reunión se ha acordado mantener un nuevo encuentro en los próximos días, con el objetivo de concretar un calendario de actuaciones que permita dar respuesta a la comunidad educativa.

“Las familias necesitan certezas. Hemos marcado el horizonte del 30 de abril para poder trasladar un calendario claro”, ha añadido López.

Otros centros afectados

El Ayuntamiento ha reiterado su disposición a colaborar con la Generalitat para agilizar todos los trámites necesarios y resolver cuanto antes una situación que afecta no solo al CEIP Els Germanells, sino también al CEIP Verge del Miracle i Escuela Infantil Municipal El Parc.