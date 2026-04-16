Torrent aprueba la creación de una oficina municipal de grandes proyectos

El Ayuntamiento de Torrent ha aprobado la creación de la Oficina de Estrategia, Seguimiento de Proyectos y Transformación de Ciudad (OEST Torrent), un nuevo órgano colegiado de carácter estratégico adscrito a Alcaldía que nace con el objetivo de impulsar, coordinar y evaluar la transformación de la ciudad, asegurando la coherencia entre la planificación, la ejecución de los proyectos y los resultados obtenidos para la ciudadanía.

La creación de la OEST responde a los principios de racionalización, eficacia, planificación por objetivos, coordinación y eficiencia en el uso de los recursos públicos establecidos en la normativa estatal y en el Reglamento Orgánico Municipal. Con esta nueva estructura, el consistorio dota a la organización municipal de un instrumento estable de gobernanza estratégica para garantizar que las grandes líneas de ciudad se traduzcan en proyectos ejecutados y resultados medibles.

Un órgano estratégico, transversal

La OEST tendrá carácter técnico y coordinador, impulsando, realizando seguimiento y evaluando las actuaciones estratégicas del Ayuntamiento, sin asumir funciones de gestión directa ni de ejecución material de proyectos, que seguirán correspondiendo a las áreas municipales competentes.

Dependerá orgánica y funcionalmente de Alcaldía y actuará como instrumento de apoyo a la dirección política, facilitando la coordinación interdepartamental y reforzando la capacidad institucional del Ayuntamiento.

La presidencia de la OEST recaerá en la concejala delegada del Área de Gobierno de Administración, Personal, Patrimonio, Desarrollo Económico, Información y Mujer, Amparo Chust, por delegación de la Alcaldía, y contará con la participación de los máximos responsables jurídicos, económicos y técnicos municipales, así como de los jefes de servicio que resulten concernidos en cada asunto.

El coordinador de la Oficina será Fernando Gallego, jefe del Servicio de Modernización Tecnológica e Informática del Ayuntamiento, quien asumirá la función de seguimiento técnico de los acuerdos, la elaboración de informes estratégicos y la coordinación operativa interna de la OEST, garantizando el correcto desarrollo de sus trabajos.

Coordinación de los grandes planes de ciudad

Entre las funciones generales de la OEST destaca el impulso de la dirección estratégica de la transformación municipal, alineando las políticas públicas con la visión definida en la Agenda Urbana y los planes estratégicos municipales.

La Oficina garantizará una planificación integrada que coordine, entre otros la Agenda Urbana de Torrent.El Plan de Modernización y Transformación Municipal (Torrent Moderniza), los proyectos financiados con fondos europeos (EDIL / FEDER) y las actuaciones de reconstrucción y resiliencia postdana.

Además, fomentará la coordinación entre áreas y servicios municipales para evitar duplicidades, solapamientos o actuaciones inconexas, e impulsará la simplificación administrativa con especial atención a la experiencia de la ciudadanía.

Seguimiento de fondos europeos y reconstrucción postdana

La OEST asumirá un papel clave en la gobernanza de los planes financiados con fondos europeos, priorizando proyectos en función de su impacto y grado de madurez, y realizando seguimiento técnico y económico.

Igualmente, coordinará los proyectos de reconstrucción y recuperación derivados de la dana, integrando criterios de resiliencia y anticipación ante futuros riesgos, y controlando el grado de ejecución y justificación de las ayudas concedidas para evitar retrasos o pérdida de financiación.

Cultura de resultados, evaluación y toma de decisiones basada en datos

Otro de los ejes fundamentales de la OEST será la implantación de sistemas de evaluación de políticas públicas y proyectos estratégicos, con indicadores de impacto social, territorial y organizativo.

La Oficina desarrollará un cuadro de mando estratégico alineado con la Agenda Urbana y los planes sectoriales para realizar el seguimiento periódico de los indicadores clave, y promoverá el uso del dato y la inteligencia, incluida la inteligencia artificial con criterios éticos y responsables, para mejorar la toma de decisiones y la calidad de los servicios públicos.

Asimismo, celebrará una sesión anual de Alineación Estratégica con el equipo de gobierno para presentar el informe anual de seguimiento, validar prioridades e identificar riesgos y oportunidades para la ciudad.

La alcaldesa de Torrent ha destacado que “con la creación de la OEST damos un paso decisivo hacia una administración más moderna, coordinada y orientada a resultados. No se trata solo de planificar, sino de asegurar que cada proyecto estratégico se materializa y genera un impacto real en la vida de nuestros vecinos y vecinas”.

Asimismo, ha subrayado que “Torrent afronta retos muy importantes, especialmente en materia de reconstrucción, modernización y captación de fondos europeos. Necesitábamos una estructura estable que garantice coherencia, rigor y seguimiento permanente para que ninguna oportunidad se pierda y cada euro público esté bien gestionado”.

Por su parte, la concejala Amparo Chust, que presidirá la OEST, ha explicado que “esta Oficina no sustituirá a ninguna área municipal, sino que actuará como motor de coordinación y como espacio técnico de seguimiento estratégico. Queremos trabajar con una visión global de ciudad”.

Chust ha remarcado también que “pondremos el foco en la simplificación administrativa, en la mejora de los procesos y en la toma de decisiones basada en datos. El objetivo es claro: más eficacia interna y mejor servicio a la ciudadanía”.