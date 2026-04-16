Torrent convierte su Plaza Mayor en escaparate de oportunidades laborales y formativas para jóvenes

La Plaza Mayor de Torrent se ha convertido este jueves en un escaparate de oportunidades para estudiantes y desempleados en la quinta edición de la Feria de la Formación Profesional y Formación para el Empleo, que organiza el Ayuntamiento en colaboración con Idea't. A lo largo de la mañana, un total de 40 centros educativos, entidades y organismos, así como más de 18 familias profesionales, han mostrando una oferta formativa diversa, actualizada y alineada con las necesidades del mercado laboral.

Este espacio ha sido el escenario de demostraciones de cetrería, junto con el corte de troncos, y en otros estands la robótica ha sido la protagonista para llamar la atención. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, acompañada por la concejala de Empleo y responsable de Idea't, Sandra Fas, la gerente, Isabel Sánchez, junto a miembros del equipo de gobierno, ha visitado esta mañana la quinta edición del evento, que ha convertido a la ciudad en punto de encuentro del talento, la formación y las oportunidades laborales.

Durante su visita, la alcaldesa ha recorrido los distintos stands, ha conversado con alumnado, profesorado y entidades participantes, y ha podido conocer de primera mano el trabajo que desarrollan los distintos centros y organismos presentes en la feria.

La alcaldesa y la concejala visitan la feria. / A. T.

Participantes

En esta edición han participado el Centre d’Informació Juvenil (CIJ), la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Torrent, el Centre Públic de Formació de Persones Adultes (FPA), Espai Labora Torrent, la Mancomunitat de l’Horta Sud, el Centro Educativo Fasta Madre Sacramento, los IES La Marxadella, Serra Perenxisa, Tirant lo Blanc y Veles e Vents, así como entidades formativas como Beta Formación y Rudé Formación Integral.

Asimismo, han estado presentes entidades y organizaciones como Fundación Amigó, Fundación José Mª Haro y Fundación María Auxiliadora, junto a cuerpos y servicios esenciales como la Policía Local de Torrent, Policía Nacional, Ejército de Tierra, Bomberos y Cruz Roja, ofreciendo una visión completa de las oportunidades formativas y profesionales existentes.

Una exhbición de corte de troncos. / A. T.

Un espacio para decidir el futuro con información y cercanía

En este sentido, la alcaldesa ha destacado el valor de esta iniciativa como herramienta clave para el futuro de los jóvenes, “estamos en la quinta edición de esta feria de la Formación Profesional, una cita muy claramente dirigida a los jóvenes que quieren construir su carrera profesional desde la formación. Aquí encuentran distintas vías que les permiten formarse y, al mismo tiempo, acceder al mercado laboral con garantías”.

Asimismo, Folgado ha subrayado el papel de Torrent como referente comarcal en este ámbito, “hoy Torrent es el centro de la comarca en la formación profesional, con más de 39 centros y más de 18 opciones de carreras profesionales que muestran un mundo vinculado a la formación y a la inserción laboral”.

Estudiantes se intersan por la cetrería. / A. T.

La alcaldesa también ha incidido en la importancia de ofrecer información directa y experiencial a los jóvenes, “los jóvenes buscan oportunidades reales, y aquí pueden ver, preguntar y conocer en vivo las distintas opciones formativas y laborales. Esa cercanía es fundamental para tomar decisiones con seguridad”.

Demostraciones prácticas y experiencias reales

Uno de los aspectos más valorados de la feria ha sido su carácter práctico y participativo, con demostraciones en directo y actividades que han permitido a los asistentes conocer de cerca distintas profesiones.

Durante la jornada se han desarrollado exhibiciones y talleres de domótica, escuela de capataces, ciclo integral del agua, audiovisuales, cetrería, peluquería, sastrería, automoción y primeros auxilios, entre otras propuestas, acercando de forma dinámica y real las distintas salidas profesionales.

Formación y empleo, una alianza clave para el futuro

Por su parte, la concejala de Empleo, Sandra Fas, ha puesto en valor el papel de la feria como herramienta de conexión directa entre formación y empleo, “esta feria es una oportunidad real para que nuestros jóvenes y vecinos conozcan de primera mano las opciones formativas que existen y cómo se traducen en empleo. Desde Idea't trabajamos precisamente en esa conexión entre formación y oportunidades laborales”.

“La Formación Profesional es hoy una de las vías más eficaces para acceder al mercado laboral, y eventos como este ayudan a que las decisiones se tomen con más información, más seguridad y más futuro”, ha añadido Fas.

Un escaparate dinámico del talento y las oportunidades

La jornada ha vuelto a evidenciar el compromiso del Ayuntamiento de Torrent con la formación, la empleabilidad y el desarrollo del talento, consolidando esta feria como una herramienta útil, cercana y eficaz para ayudar a los ciudadanos a construir su futuro profesional.