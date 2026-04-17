La Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials, una institución necesaria para dirigir el rumbo de los municipios de la Comunitat Valenciana

¿Puede un pueblo comprender su presente y planificar su futuro si desconoce la crónica histórica que posibilitó y hace comprensible su presente y que, al mismo tiempo, irremediablemente, impulsa su futuro? Evidentemente, no.

Nadie puede amar lo que desconoce, como mucho lo puede desear sin conocimiento de causa, porque el deseo no es suficiente para planificar un proyecto político-social solidario y responsable. Ello sólo es viable conociendo todas las dimensiones que han ido emergiendo, en cada uno de los municipios de la Comunitat Valenciana, a lo largo del espacio cultural y del tiempo histórico.

Sólo ese conocimiento acompañado de una reflexión histórico-filosófica nos puede capacitar para entender mejor nuestro presente y planificar un proyecto político social en el que estén, realmente, embarcados, con ilusión y responsabilidad, todos los habitantes de cada municipio valenciano; unidos, de ese modo, por la conciencia histórica de lo que comparten y les posibilita como pueblo, más allá de cualquier ideología partidista. Esa y no otra es la misión y responsabilidad del cronista con respecto a la ciudadanía con la que convive.

El defensor del municipio

¿Quién habla en nombre de nuestros pueblos o ciudades? Todos vivimos en un municipio, pero quién lo defiende. ¿Quién se puede elevar por encima del presente y ver más allá de lo inmediato, en el pasado histórico que los impulsa y condiciona, y entrever el futuro que les espera si siguen por la senda que emprendieron sociopolíticamente? ¿Quién es capaz de ver el engranaje histórico-social que puso en marcha el devenir histórico-cultural de nuestros pueblos y ciudades; de adivinar la dirección, adecuada o inadecuada, ética o incívica, solidaria o egoísta que los dirige?

Retrato de Jaume I, que se halla en el Palau de la Generalitat, pintado por Esteban March (h. 1660). A la derecha del rey está representada la batalla de El Puig, decisiva, para Jaime I (Fets, caps. 217-219), en la conquista de València y su Reino. / Levante-EMV

Hay toda una trayectoria, una labor ininterrumpida, que se va relevando y sucediendo a lo largo del tiempo, no por acumular datos históricos sino utilizándolos como medio, y exprimiéndoles su valor, para impulsar el presente y el futuro, realizada por los cronistas. Convirtiéndose, por tanto, en guardianes, defensores y constructores de nuestra Historia, partiendo de la recuperación de nuestro patrimonio histórico, es decir, de la única fuente que poseemos los valencianos como referente para ir logrando, paso a paso, año tras año, y siglo tras siglo, la sabiduría suficiente que lleve a nuestras sociedades y pueblos a construir proyectos humanos que logren la felicidad de todos, no de unos pocos, como nos enseñó Platón en su República.

Por todo lo dicho, la Generalitat Valenciana se marcó como propósito fundamental la creación de la Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials, institución que comenzó a latir el 26 de noviembre de 2025. Y en el año presente de 2026, el siguiente gran paso ha sido, en los meses de febrero y de abril, materializar el acto de constitución de dicha AVCO (Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials) y la investidura de sus miembros o académicos, los días 19 de febrero y 16 de abril en un lugar tan emblemático como el Saló del Consolat de Mar de la Llotja de València.

Profesionalizar la tarea de los cronistas

En palabras de Josep Ramon Sanchis Alfonso, presidente de la Comisión de Académicos de Número Fundadores de la AVCO, la creación de esta academia permitirá coordinar, apoyar y profesionalizar la tarea que llevan a cabo los cronistas valencianos en la preservación y difusión de la historia, la identidad y el patrimonio cultural de los municipios y comarcas valencianas, asegurando su continuidad y proyección futura.