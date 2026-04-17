El Ayuntamiento de Aldaia organiza la Feria 'Delamà' para dar visibilidad al tejido asociativo local y fomentar la participación

La plaça Corts Valencianes de Aldaia acogerá le próximo 25 de abril la segunda Feria de Asociaciones 'Delamà', organizada por el Ayuntamiento. Un encuentro en el que se ha ofrecido a los colectivos la posibilidad de darse aún más a conocer y unir fuerzas para, de la mano, potenciar ese tejido asociativo que da vida a las calles del municipio con su actividad.

De este modo, y durante toda la mañana, la feria ofrece a las personas visitantes la posibilidad de conocer una buena representación de actividades deportivas, culturales, educativas, de ocio y solidarias que existen en Aldaia, y con la colaboración de instituciones como la Fundació Horta Sud o el Consell Valencià de la Joventut.

“La Feria de Asociaciones DelaMà” es un escaparate para que podamos descubrir el increíble tejido asociativo que tenemos y, ¿por qué no?, animarnos a formar parte de él”, asegura la concejala de Participación, Laura Delgado.

Actividades

Además, entre los estands, habrá un gran escenario con demostraciones y actuaciones en directo, y con el hilo conductor de la emisora municipal, Aldaia Ràdio, que aglutina a su vez a muchos colectivos que realizan sus espacios en las instalaciones de la emisora municipal.

Así, desde las 10 de la mañana, habrá una batucada, actuaciones musicales de bandas y el Orfeón de Aldaia o el grupo juvenil de Kpop, demostraciones de gimnasia rítmica o danza del vientre, un concierto del grupo juvenil musical Starsun, o el broche de oro con Corretraca, entre otros.

Sorteo

Además, hacia las 13 horas se realizará el sorteo de 10 pases para el polideportivo municipal, a elegir entre piscina o gimnasio, cinco entradas dobles para el TAMA y seis cestas del Mercat Municipal d’Aldaia (AVEMA). Para participar habrá que conseguir rellenar un ‘pasaporte’ que se facilitará en el stand de la organización, con las pegatinas de los colectivos, visitando las agrupaciones allí presentes. La urna para dejar el pasaporte con nuestros datos, estará en la carpa de Aldaia Ràdio.

Desde la concejalía afirman que “las asociaciones son el corazón, el alma, de Aldaia. Detrás de cada una hay personas que comparten su tiempo para hacer de este municipio un lugar mejor, y eso merece visibilidad y reconocimiento”.