Burjassot activa la cuarta edición de su Bono Comercio: 100 euros para gastar con 50 de aportación

El Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Concejalía de Comercio, dirigida por Rosa Coca, en colaboración con la Cámara de Comercio de Valencia, ya lo tiene todo preparado para poner en marcha la cuarta edición de su Bono Comercio que, como en ediciones anteriores, esperan que sea muy bien acogida tanto por la ciudadanía como por el comercio local que ve cómo se dinamiza su actividad comercial y se fomentan las compras en sus negocios.

Gasto de cien euros

La personas que quieran ser parte de la campaña, comprando los bonos, tendrán la oportunidad de gastar 100 euros, de los que el Consistorio aportará la mitad, 50 €. En esta edición, las personas que saquen su Bono podrán hacer un gasto de 100 € en los comercios adheridos a la campaña abonando tan solo la mitad a la hora de conseguir el bono. Nuevamente, se podrán solicitar dos bonos por persona y la campaña está abierta tanto a empadronados como a no empadronados. Los Bonos tendrán que recogerse en CEMEF, en la Avda. Virgen Desamparados, 26.

Apuesta por el comercio local

"Apostamos por el comercio local y, a la par, por ayudar a las economías familiares de las vecinas y los vecinos de Burjassot, por ello, volvemos a lanzar la campaña del Bono Comercio que permite poder gastarse 100 €, comprando dos bonos, en cualquiera de los comercios y servicios asociados habiendo desembolsado tan sólo la mitad, es decir, 50 €”, tal como ha señaladoel alcalde de Burjassot, Rafa García, quien también ha destacado “la gran aceptación de la campaña tanto por parte de la ciudadanía como de los comerciantes en las tres ediciones anteriores.

Con este precedente, estamos seguros de que la campaña de 2026 también será un éxito desde todas las áreas implicadas en la misma y, ante todo, para nuestra ciudadanía y nuestro comercio”.

Instrucciones de la campaña de Bonocomercio 26. / A. B.

En la campaña de este año, para la que se pondrán en circulación 3.700 bonos, las personas interesadas en adquirirlos deberán hacerlo en la web habilitada para tal efecto, www.bonocomercioburjassot.com, a partir del martes 21 de abril, pudiendo gastar los bonos desde un día más tarde, el miércoles 22 de abril y el 30 de junio.

Una vez adquiridos, en las siguientes 24 horas (un día más tarde de la compra) se podrán recoger directamente en CEMEF, en horario de mañana de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes. Los primeros bonos, por tanto, se podrán recoger el miércoles 22 de abril. Desde CEMEF se habilitarán también otros puntos de recogida temporal de los bonos que se indicarán en la web www.bonocomercioburjassot.com.

Un cupo de 375 bonos

El Ayuntamiento ha reservado un cupo de 375 bonos para su adquisición por parte de las personas mayores de 65 años, quienes podrán acudir físicamente con cita previa a CEMEF a partir del 22 de abril y hasta el día 30 de abril. La cita previa se abrirá el miércoles 15 de abril y se podrá pedir tanto de manera presencial, en las oficinas de CEMEF SLU (c/ Virgen Desamparados, 26) como telefónica, llamando al 96 316 02 50 en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. En este caso, se aportará una fotocopia de su DNI y la compra del bono no podrá ser realizada por una tercera persona. No se admitirán pagos en efectivo.

El bono es de uso exclusivo en los comercios adheridos y no permitirá la retirada de efectivo. El listado de establecimientos comerciales adheridos a la campaña donde se podrán utilizar los bono para compras y consumos se encontrará publicado en la misma web de la campaña, disponiendo cada uno de estos establecimientos de un distintivo que le identificará como tal.