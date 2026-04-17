Descubre La Pobla de Farnals: una ruta a pie desvela el legado femenino en sus calles y plazas

Pasear por las calles de La Pobla de Farnals y descubrir parte de su historia y sus orígenes en género femenino ya es posible a través de la iniciativa que ha puesto en marcha la Concejalía de Turismo, con una ruta dedicada a las mujeres.

El recorrido guía a vecinos y visitantes por un paseo a pie por el casco urbano para descubrir calles y plazas impregnadas de historias en las que las mujeres son las protagonistas. Desde escritoras hasta gobernadoras, maestras o abogadas, algunas da las cuales incluso hicieron el mismo camino en su época. Este itinerario es una nueva forma de acercarse al municipio a través de figuras que dejaron un legado en la historia local que invita a reconocer la aportación de las mujeres a la sociedad.

Nombres significativos

La propuesta reúne nombres como Constantina Pastor, Clara Campoamor, Sor Isabel de Villena, Ximena Díaz y Mariana Pineda, convertidos hoy en referencia cotidiana a través de calles, plazas y espacios públicos en el municipio. El recorrido, de algo más de un kilómetro, permite leer el núcleo histórico desde una perspectiva distinta, en la que el patrimonio urbano se cruza con la memoria, la cultura y la historia contada en femenino.

Una de las placas de las calles con nombre de mujer. / A. P.

El concejal de Turismo, Ferrán Ortolá, destaca que “La Pobla de Farnals se puede descubrir desde muchos ángulos, no solo desde el sol y la playa, sino también desde la gastronomía, las fiestas, la historia y la cultura popular. Esta ruta permite además poner en valor a mujeres cuya memoria forma parte de nuestro día a día y del paisaje urbano del municipio”. Y además añade que “poco a poco espero que podamos ir incorporando más representación femenina en nuestro callejero”.

Vínculos con el municipio

Algunas de estas mujeres mantienen una vinculación directa con la historia local. Es el caso de Constantina Pastor, recordada como la maestra del pueblo para muchas generacionesde las décadas de los 30 a los 70. Conocida por su carácter cariñoso y su habilidad para mantener la disciplina en clase sin necesidad de castigos en una época en la que le letra todavía entraba con sangre. Una de sus escuelas estaba establecida en lo que hoy en día es la Casa de la Cultura. Su nombre permanece hoy en una de las calles que conectan la estación de metro con la plaza de Sant Fèlix, convertida en una de las primeras referencias urbanas para quienes llegan al pueblo.

La calle Sor Isabel de Villena de la Pobla de Farnals. / A. P.

Otra de las figuras que mantienen un vínculo especial con el municipio es la de Ximena Díaz, esposa del Cid Campeador y considerada la primera señora de la antigua alquería de Farnals entre 1099 y 1102. Junto a ellas, la ruta incorpora también referentes de mayor alcance como Clara Campoamor, símbolo nacional de la lucha por el sufragio femenino; Sor Isabel de Villena, considerada la primera escritora en valenciano; y Mariana Pineda, emblema de la defensa de la libertad frente al absolutismo, ejecutada a garrote vil por sus ideas a la temprana edad de 26 años

Ximena Díaz, la primera señora de la alquería de Frenales

Entre las protagonistas del recorrido destaca Ximena Díaz, por su conexión directa con los orígenes más antiguos de La Pobla de Farnals. La antigua alquería de Frenales aparece ya mencionada en documentación de época cidiana, cuando este enclave formaba parte de las alquerías musulmanas de l’Horta.

La plaza Clara Campoamor. / A. P.

Esa referencia convierte a Ximena Díaz en una figura especialmente simbólica dentro de la ruta, al enlazar el presente del municipio con uno de sus antecedentes históricos más remotos. Ximena no solo acompañó a su esposo en tiempos de guerra, sino que también asumió el control de Valencia tras su muerte en 1099 en una época en la que el liderazgo femenino era prácticamente inexistente. Hoy, una plaza junto a la parroquia de San José mantiene vivo su recuerdo.

La ruta ha sido desarrollada a partir del trabajo de la informadora turística Arantxa Jordán, dentro de la apuesta municipal por seguir ampliando y diversificando la forma de descubrir La Pobla de Farnals. La información completa del recorrido, que puede realizarse a pie y de forma autónoma, puede consultarse ya en la web turística municipal o en la propia oficina de Turismo.