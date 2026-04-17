Elena Pla Giménez es la nueva Reina de las Fiestas Mayores de Paterna

Un año más, el Casino de la Plaza del Pueblo se convirtió ayer en el escenario del acto institucional para la elección de la nueva Reina de las Fiestas Mayores de Paterna.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, fue el encargado de anunciar el nombre de Elena Pla Giménez como máxima representante de las Fiestas Mayores de Paterna en honor al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer para este ejercicio.

La joven paternera asumirá este cargo institucional acompañada por su Corte de Honor, formada por cuatro jóvenes quienes también participaron en el proceso de elección: Paula Prieto Javaloyes, Aura Lucía Martí Macías, Carmen Arias Daroqui y Érica Bautista Fernández.

"Simboliza el orgullo con las tradiciones"

En su intervención, Sagredo, junto a la concejala de Fiestas Andrea López, puso en valor “la relevancia institucional de esta figura, que simboliza el compromiso y el orgullo de Paterna con sus tradiciones, señas de identidad y su patrimonio cultural”.

Reconocimiento a Claudia Andreu

Por último, el primer edil quiso reconocer la labor desempeñada durante el último año por la Reina del pasado ejercicio, Claudia Alacreu González, agradeciendo su implicación y dedicación, así como la de su Corte de Honor, compuesta por Ester Martínez López, Nayra Díaz Forneli y Paula Ortiz Egea.