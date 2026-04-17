La Generalitat financia con 240.084 euros el proyecto de Alanna en Aldaia para atender a personas sin hogar

La Asociaciación Alanna atiende en Aldaia a 120 personas de manera directa y más de 200 indirectamente, en coordinación con los servicios sociales municipales. Se trata de personas que están en situación de sinhogarismo y exclusión social que residen en asentamientos informales, en naves abandonadas o chabolas del término municipal, surgidos o agravados tras la inundación, muchos de ellos procedentes de otros municipios de la comarca también afectados.

Así, desarrolla una intervención integral que incluye atención social individualizada, acompañamiento psicosocial y emocional, intervención con infancia, alfabetización y formación básica para el empleo, así como mediación comunitaria y convivencial.

La Generalitat financia un total de ocho proyectos sociales en Aldaia, entre ellos el desarrollado por Alanna, que cuenta con un presupuesto total de 271.440 euros, de los que se subvencionan 240.084, y tiene una duración de 15 meses.

La concejala de Bienestar Social, Empar Folgado, recuerda que este programa surgió de los recuentos nocturnos que se hicieron tras la dana para detectar este tipo de situaciones. "Necesitábamos una ONG que pudiera trabajar con estas personas, porque los servicios sociales municipales no llegamos a todo", apunta, y así surgió su conexión con Alanna que cuenta con una sede en la localidad, ubicada en la calle Teodor Llorente, y donde ahora están ayudando a estas personas en su proceso de regularización. "Son principalmente jóvenes extranjeros", explica Folgado.

Visita a Aldaia

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, visitó este jueves en Aldaia el proyecto 'Reconstruyendo vínculos: acción social en asentamientos DANA', impulsado por la Asociación Alanna y financiado por la conselleria. Albalat ha remarcado que estas iniciativas permiten actuar sobre los llamados “nuevos vulnerables” generados por la dana y abordar situaciones invisibilizadas, como los asentamientos informales y el chabolismo, especialmente presentes en municipios como Aldaia.

Además, ha destacado también el “carácter replicable” del proyecto, que puede servir como modelo de intervención social post-emergencia en otros territorios.

Albalat, acompañada por la asociación y la concejala de Bienestar Social, Empar Folgado, han recorrido alguno de estos asentamientos, donde han podido conocer las historias que hay detrás de cada uno de sus moradores. En el transcurso de la visita, la consellera ha señalado que la reconstrucción tras la dana "no solo se limita a la reparación de infraestructuras, sino que se centra también en las personas y, especialmente, en quienes parten de situaciones de mayor vulnerabilidad”.

Además, Albalat ha añadido que “estamos llegando a donde más cuesta llegar, a personas que vivían ya en situaciones de exclusión severa y cuya situación se ha agravado tras la dana”. También ha recalcado que “no se trata solo de atender necesidades básicas inmediatas, sino de acompañar procesos de inclusión, generar vínculos y reconstruir comunidad y convivencia en territorios muy golpeados por la emergencia”.

Intervención social

Asimismo, la consellera ha remarcado que iniciativas como la de Alanna "aportan un modelo de intervención social post-emergencia que es replicable y que refuerza, sin sustituir, el trabajo de los servicios sociales municipales”.

El proyecto de Alanna en Aldaia forma parte de la convocatoria autonómica puesta en marcha tras la dana de 2024 para la ejecución de proyectos de desarrollo local en municipios afectados, dotada con 19 millones de euros, que permite financiar un total de 72 proyectos en 52 municipios de la Comunitat Valenciana a través de 55 entidades sociales.