Juan Cantero recibe el alta y le piden disculpas por no atenderlo en el centro de salud

Juan Cantero, vecino de Paterna, enfermo del corazón y operado recientemente, nunca imaginó que pedir ayuda médica se convertiría en un recorrido angustioso. Rechazado en dos centros de salud de su propia ciudad, terminó siendo atendido de urgencia en una ambulancia en la calle tras horas de incertidumbre y empeoramiento. No fue hasta la tarde del miércoles cuando recibió el alta en el hospital Arnau de Vilanova, tras estar monitorizado y confirmar que había sufrido una bajada de azúcar y de tensión.

Ese era el origen de su malestar y por la que requería la atención de un médico. “Me han recetado más pastillas de las que me tomaba y ahora tengo que esperar a que hagan efecto”, relata, aun con el eco de lo vivido.

Periplo sanitario

Su periplo sanitario, marcado por puertas cerradas, lo llevó a recorrer dos ambulatorios de Paterna: el suyo de referencia de La Coma y el del Clot de Joan. Este jueves, llegó una disculpa telefónica del coordinador de este último, un gesto que, aunque necesario, no borra la gravedad de lo ocurrido. “Me podría haber pasado algo grave. No puede ser que la valoración se haga desde un mostrador; tiene que ser un médico”, advierte, con la preocupación todavía latente.

Atendido en una ambulancia

La mañana había comenzado a las nueve, en el consultorio de La Coma. Allí le informaron de que el médico no podría atenderlo hasta las diez y media. Aun así, reconoce el buen trato recibido, aunque la espera se le hacía cada vez más insoportable. Decidió entonces desplazarse al Clot de Joan, buscando una solución que no llegaba.

Allí, la respuesta fue tajante y le dijeron que no podían atenderlo porque no pertenecía a ese centro y que debía esperar en La Coma. Finalmente, tuvo que ser una ambulancia del SAMU la que acudiera a socorrerlo, prácticamente a las puertas del ambulatorio que le había negado la asistencia.

Ya más recuperado, pero todavía impactado por lo sucedido, Juan no logra comprenderlo: “En esos momentos necesitaba atención urgente… y no entiendo por qué no me la dieron”.