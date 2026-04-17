Mislata inicia su II Plan de Igualdad con participación ciudadana y colectivos feministas

El Ayuntamiento de Mislata ha puesto en marcha la elaboración de su II Plan de Igualdad con la constitución de la Comisión Negociadora, un órgano que marca el inicio de un nuevo documento estratégico destinado a reforzar las políticas municipales contra la desigualdad de género y la violencia machista. La iniciativa sitúa la participación ciudadana en el centro del proceso y busca consolidar a Mislata como una ciudad más justa e igualitaria.

La reunión constitutiva, celebrada el pasado 14 de abril, supone el primer paso de una hoja de ruta que pretende dar continuidad al trabajo iniciado en 2018, cuando Mislata aprobó su primer Plan de Igualdad. Aquel precedente, según destaca el consistorio, obtuvo una "valoración positiva tanto por parte de la ciudadanía como de los agentes sociales implicados", y ahora sirve de base para una segunda etapa con mayor ambición y un enfoque más participativo.

Colectivos feministas, claves

Uno de los elementos más relevantes de este nuevo plan es el peso otorgado al tejido asociativo feminista del municipio. La Comisión Negociadora está integrada por las cuatro asociaciones feministas con mayor número de asociadas de Mislata —Asociación de Mujeres de Mislata, Asociación Espai Violeta, Asociación Por ti Mujer y Asociación de Mujeres Progresistas— además de personal técnico y representación política. La presencia de estas entidades refuerza la dimensión comunitaria del plan y evidencia que las políticas de igualdad no se plantean solo desde la institución, sino también desde la experiencia y las demandas de la sociedad civil organizada.

Desde una perspectiva de igualdad, el nuevo documento aspira a ir más allá de una declaración de intenciones. El objetivo es que la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres sea real y efectiva en el ámbito municipal, incorporando medidas concretas que respondan a la realidad social de la ciudad.

Varias fases a partir de un diagnóstico

Para ello, el proceso se desarrollará en varias fases, comenzando con un diagnóstico de la situación de Mislata en materia de igualdad y continuando con el diseño posterior de un plan de acción ajustado a las necesidades detectadas.

La vicealcaldesa y concejala de Políticas de Igualdad, M. Luisa Martínez Mora, en la reunión. / A. M.

La vicealcaldesa y concejala de Políticas de Igualdad, M. Luisa Martínez Mora, ha subrayado que este segundo plan da continuidad a "una línea de trabajo sólida y participativa", al tiempo que incorpora la experiencia acumulada en los últimos años. La edil defiende que el nuevo texto debe reflejar las necesidades reales de la ciudadanía y convertirse en una herramienta útil para seguir construyendo una Mislata "más justa e igualitaria".

Recursos externos

Además del impacto social y político que puede tener en el municipio, el II Plan de Igualdad también abre la puerta a la captación de financiación externa para impulsar nuevos programas y políticas de carácter social y laboral. De este modo, la igualdad se consolida no solo como un principio transversal de la acción municipal, sino también como una palanca para ampliar recursos y reforzar servicios públicos con perspectiva de género.

Voz ciudadana

El valor de este segundo plan reside, en buena medida, en que su redacción se nutrirá de la voz de la ciudadanía durante todo el proceso participativo. Esa implicación vecinal, unida al papel activo de los colectivos feministas, convierte la iniciativa en una oportunidad para actualizar el mapa de necesidades de Mislata y diseñar respuestas más ajustadas a los retos actuales. En un momento en el que las políticas locales de igualdad exigen escucha, coordinación y compromiso institucional, Mislata opta por reforzar su estrategia con una fórmula que combina participación social y planificación pública.