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Sucesos

Una mujer de 25 años herida en un atropello en Torrent

El accidente se ha producido en hora punta en la transitada avenida al Vedat

Una agente de la Policía Local comprueba el estado de la herida.

Una agente de la Policía Local comprueba el estado de la herida. / Redacción Levante-EMV

A. D.

Torrent

Una mujer ha resultado herida en un atropello ocurrido en la tarde de este viernes, sobre las 17 horas, en la concurrida avenida al Vedat de Torrent, en plena hora punta, cuando la afluencia de tráfico y peatones es especialmente elevada.

Según las primeras informaciones, la víctima ha sido arrollada por un vehículo y ha sufrido heridas de carácter leve. Hasta el lugar se han desplazado rápidamente efectivos de la Policía Local han acudido hasta el punto del suceso para regular el tráfico y elaborar el correspondiente atestado, con el fin de esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente.

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La mujer, de 25 años, fue atendida in situ por una unidad de Soporte Vital Básico por policontusiones, y trasladada posteriormente al Hospital General de Valencia, con pronóstico reservado.

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