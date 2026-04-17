El municipio a 5 minutos de Valencia dónde comer las mejores hamburguesas gourmet

Los amantes de las hamburguesas gourmet tiene una cita obliga en el Parc Central de Torrent que acoge, durante cinco días, el The Burger Cup. El evento se inauguró este jueves con gran afluencia de público, ofreciendo lo mejor de la gastronomía urbana. Con la llegada del fin de semana, amplía su horario: desde hoy viernes y hasta el domingo 19 de abril, abrirá de forma ininterrumpida desde las 12:00 del mediodía hasta la 1:00 de la madrugada.

Las hamburguesas gourmet llegan a Torrent. / A. T.

Durante cinco días, Torrent acoge así uno de los eventos gastronómicos itinerantes más destacados del país, que reúne a algunas de las hamburgueserías más reconocidas de España en un formato al aire libre pensado para todos los públicos. La propuesta combina sabor, creatividad e innovación culinaria, ofreciendo hamburguesas gourmet elaboradas con ingredientes de alta calidad y técnicas actuales, muchas de ellas posicionadas en rankings nacionales. Además, los asistentes no solo pueden degustarlas, sino también votar por su favorita, añadiendo un componente participativo a la experiencia.

Ambiente festivo

El ambiente festivo es otro de los grandes atractivos de The Burger Cup. La programación musical, con conciertos en directo y sesiones de DJs a lo largo de todas las jornadas, está contribuyendo a generar una atmósfera dinámica que acompaña tanto las comidas como las cenas. Este fin de semana, con el horario ampliado, se espera la mayor afluencia de visitantes, consolidando el evento como uno de los principales planes de ocio en la ciudad.

Los visitantes disfrutan de la gastronomía urbana. / A. T.

Talento torrentino

A la destacada presencia de foodtrucks llegados de distintos puntos del país se suma el talento torrentino, con la participación de dos propuestas que están despertando gran interés entre el público. Por un lado, Schüessler presenta “La Torrentina”, una hamburguesa creada especialmente para la ocasión que rinde homenaje a la ciudad. Por otro, “El Señor de las Donas” completa la oferta con una propuesta dulce que incluye donas cargadas de toppings, cheesecakes y helados, ampliando la experiencia gastronómica más allá de las hamburguesas.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, visita el evento. / A. T.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, visitó este jueves por la tarde el recinto en Parc Central para comprobar el desarrollo del evento y el ambiente generado. Tras su recorrido, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para la ciudad “Torrent sigue acogiendo eventos gastronómicos de primer nivel que hacen más ciudad y, gracias a propuestas como The Burger Cup, sumadas a las que ya hemos celebrado y a las que están por venir, Torrent ya se ha hecho un nombre y ahora los grandes eventos quieren venir a nuestra ciudad para el disfrute de nuestros vecinos”.

Oferta gastronómica

En cuanto a la oferta gastronómica, el evento reúne a reconocidas hamburgueserías como La Mea Aquí, Oficial Burger Lab, Vulcano Grill, Capitano Burger, The Burgers Mafia, Vulcano Arde, Neho World y SCH Burger, consolidando una selección variada que representa algunas de las propuestas más innovadoras del panorama nacional.

The Burger Cup también mantiene su carácter inclusivo y accesible, con entrada libre durante todas las jornadas, lo que facilita la participación tanto de vecinos como de visitantes. Además, el evento incorpora actividades pensadas para todos los públicos, como el showcooking infantil dirigido a niños de entre 3 y 12 años, donde los más pequeños pueden iniciarse en la cocina de forma lúdica y creativa.

Con miles de asistentes en ediciones anteriores y un formato que combina gastronomía, música y entretenimiento, The Burger Cup encara su recta final en Torrent con previsión de gran éxito de participación. El Parc Central seguirá siendo, hasta este domingo por la noche, el escenario de una experiencia que confirma la creciente relevancia de la ciudad en el circuito de grandes eventos gastronómicos.