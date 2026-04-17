Las obras en el Alter avanzan: nuevas redes, accesibilidad y calles renovadas en el barrio de Torrent

El barrio histórico del Alter de Torrent se encuentra inmerso en la cuarta fase de la reurbanización integral que afecta a las calles Sant Onofre, Santa Llúcia, Catarroja y Santísima Trinidad, entre otras, y que cuenta con un presupuesto de 1,9 millones de euros.

El Ayuntamiento ha iniciado ya esta actuación que avanza a buen ritmo y que supone un paso decisivo en la transformación integral de uno de los entornos con mayor valor histórico de la ciudad, con la reconversión de las calles en plataforma única y totalmente accesibles.

Esta intervención, que forma parte de un proyecto global de regeneración urbana iniciado hace años, contempla la reurbanización integral de varias calles del barrio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos, modernizar las infraestructuras y consolidar un modelo de ciudad más accesible, sostenible y amable.

Una inversión clave para el futuro del barrio

La actuación cuenta con una inversión cercana a los 1,9 millones de euros y se desarrolla en distintas calles del Alter, entre ellas Sant Onofre, Santa Llúcia, Catarroja y Santísima Trinidad. Las obras van a permitir transformar estas vías mediante la implantación de plataformas únicas y eliminando barreras arquitectónicas.

Además de la mejora estética y urbana, el proyecto incluye la renovación integral de infraestructuras básicas como las redes de saneamiento, agua potable y drenaje de aguas pluviales, lo que permitirá mejorar la seguridad y el funcionamiento del barrio, especialmente ante episodios de lluvias intensas.

En el caso concreto de la calle Sant Onofre, las actuaciones contemplan la renovación completa de servicios, la instalación de nuevas redes de pluviales y la pavimentación en plataforma única, adaptada a la normativa de accesibilidad.

Una máquina trabaja en uno de los viales. / A. T.

Mejora de la accesibilidad

Las obras en marcha no solo suponen una mejora en las condiciones urbanas, sino que responden a una reivindicación histórica de los vecinos del Alter. Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa avanzando en la recuperación del casco histórico, apostando por calles más seguras, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales.

Este modelo de intervención permite redistribuir el espacio urbano, reducir el tráfico rodado, fomentar la movilidad peatonal y contribuir a la reducción de emisiones y del ruido, mejorando así la calidad ambiental del barrio.

Recuperación del casco histórico

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado el ritmo de ejecución de los trabajos y su importancia para la ciudad, “las obras del Alter avanzan a buen ritmo y ya son una realidad visible para los vecinos. Estamos transformando este barrio histórico con una actuación integral que mejora su accesibilidad, renueva sus infraestructuras y dignifica el entorno urbano. Es una apuesta clara por recuperar nuestro casco histórico y ponerlo al nivel que merece”.

Folgado ha añadido además que “esta actuación no es solo una obra, es una inversión en calidad de vida para los vecinos del Alter, que van a disfrutar de calles más cómodas, más seguras y mejor preparadas para el futuro”.

La reparación del saneamiento en el subsuelo. / A. T.

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha subrayado el alcance técnico y urbano del proyecto, “estamos ejecutando una intervención muy completa que no solo mejora la imagen del barrio, sino que actúa en profundidad sobre sus infraestructuras. Renovamos redes, mejoramos el drenaje y adaptamos las calles a un modelo más accesible y sostenible”.

Gozalvo ha remarcado también que “esta fase consolida el trabajo realizado en años anteriores y permite seguir avanzando en la transformación del Alter, un barrio con gran valor histórico que queremos revitalizar y hacer más atractivo para vecinos y visitantes”.

Continuidad de un proyecto estratégico para Torrent

La reurbanización del barrio del Alter se está desarrollando en distintas fases que ya han permitido transformar numerosas calles en los últimos años, mejorando tanto su funcionalidad como su imagen urbana.

Con el inicio y avance de esta nueva fase, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la regeneración urbana, la mejora de los barrios y la construcción de una ciudad más moderna, accesible y pensada para las personas.