Paiporta: nuevo espacio para Bienestar Social y rehabilitación de un edificio histórico con 1.455.000 euros de inversión

Con una inversión total de 1.455.000 euros procedentes del Plan Abierto de la Diputación de València, el Ayuntamiento de Paiporta pondrá en marcha dos nuevas actuaciones para mejorar el municipio. Una de ellas es la habilitación de un nuevo local destinado a la atención a la ciudadanía en el área de Bienestar Social y la otra es la rehabilitación de uno de los edificios situados en la calle San Jorge, que se convertirá en un espacio cultural polivalente.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha destacado que “estos proyectos suponen un paso importante en la mejora de los servicios públicos y la recuperación de espacios para la ciudadanía, avanzando hacia un modelo de pueblo más accesible y cohesionado”.

Por su parte, la vicealcaldesa y regidora de Reconstrucción, Marian Val, ha subrayado que “estas inversiones nos permiten continuar trabajando en la reconstrucción y mejora de Paiporta, dando respuesta a necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas, especialmente en ámbitos tan importantes como el bienestar social y la recuperación del patrimonio urbano. Además, hay que destacar que estos proyectos ya estaban previstos antes de la dana, y su continuidad nos permitirá acelerar la recuperación emocional y reforzar la cohesión del tejido social local".

Espacio polivalente y servicios sociales

En concreto, las actuaciones previstas incluyen, por un lado, la rehabilitación de un edificio histórico situado en la calle San Jorge, que se convertirá en un espacio polivalente con diferentes usos municipales. El inmueble acogerá la futura Casa de la Mujer, concebida como un espacio para la atención y la promoción de la igualdad, así como un entorno seguro y de referencia para colectivos.

Además, el edificio también incorporará un espacio museístico dedicado a Salvador Montesa, pintor local miembro fundador del Grup Parpalló que ha donado recientemente más de 200 obras en la localidad, salas para actividades y reuniones, y dependencias destinadas a asociaciones locales y servicios municipales. Se trata de un inmueble con un alto valor patrimonial, construido a mediados de siglo XX e incluido en el catálogo de patrimonio arquitectónico local.

Ampliación de Bienestar Social

La subvención del Plan Abierto de la Diputación de València también sufragará otro proyecto municipal: un nuevo espacio para el área de Bienestar Social, con el objetivo de dotar este servicio de dependencias propias, más amplias y adaptadas a las necesidades actuales. El nuevo espacio permitirá mejorar la atención a la ciudadanía, especialmente en el ámbito social, psicológico y laboral, y ofrecer unas instalaciones adecuadas para un servicio que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años. Así mismo, el traslado de este departamento liberará espacio en la casa consistorial para otros usos municipales.

Ambos proyectos permitirán mejorar las infraestructuras municipales y ampliar la capacidad de atención a la ciudadanía. Con esta inversión, Paiporta continúa avanzando en la mejora de sus espacios públicos y servicios, consolidando su apuesta por un desarrollo urbano sostenible y centrado en las personas.