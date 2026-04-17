Paterna intensifica la limpieza urbana: un operativo borra 300 grafitis y mejora espacios públicos

El Ayuntamiento de Paterna ha intensificado los trabajos de limpieza urbana con un operativo extraordinario para borrar grafitis en diferentes puntos del municipio, una actuación que ya ha permitido eliminar cerca de 300 pintadas desde su puesta en marcha el pasado febrero. El dispositivo, coordinado a través de la empresa municipal Gestión y Servicios de Paterna (Gespa), está formado por cuatro operarios y seguirá actuando durante los próximos meses en distintos barrios de la ciudad.

Según ha informado el consistorio, las intervenciones ya se han desarrollado en zonas del casco urbano, Lloma Llarga y Terramelar, con trabajos en espacios muy transitados y de uso cotidiano para la ciudadanía.

Enclaves donde se ha realizado la limpieza

Entre los enclaves en los que se ha actuado figuran los muros interiores del Parc Central, el parque de la plaza Ejército Español, el túnel de acceso al colegio Jaume I, el centro de salud de Lloma Llarga y los aparcamientos de las calles Orenga y Dauradella. A estas labores se suma también la limpieza del jardín de la estación de Campamento, dentro de una campaña que se irá extendiendo de forma progresiva al resto de barrios.

Limpieza de grafitis en el túnel. / A. P.

La teniente de alcalde de Fomento y Gestión de la Ciudad, Merche Navarro, ha señalado que esta campaña busca "poner en valor los espacios públicos que forman parte del día a día de la ciudadanía", mejorando su estado y reforzando la imagen de una Paterna cuidada y pensada para el disfrute vecinal.

Ofensiva contra las pintadas

Esta ofensiva contra las pintadas se enmarca, además, en la ampliación del presupuesto municipal destinado este año a Ornato y Zonas Verdes. Ese incremento permitirá no solo reforzar la eliminación de grafitis, sino también otras tareas de mantenimiento urbano, como el acondicionamiento de áreas ajardinadas, la recogida de frutos en la vía pública y nuevas acciones de limpieza para mejorar la calidad de los espacios urbanos.

Con esta actuación, el Ayuntamiento trata de mejorar la imagen de calles, parques y pasos peatonales, especialmente en puntos visibles y de paso frecuente, dentro de una estrategia de mantenimiento que busca ofrecer una ciudad más limpia, ordenada y amable para vecinos y visitantes.

Ampliación del presupuesto

Por último, Navarro ha destacado que "la ampliación del presupuesto de este año destinado a Ornato y Zonas Verdes hace posible intensificar tanto las tareas de eliminación de grafitis como otras actuaciones de mantenimiento, entre ellas, el acondicionamiento de áreas ajardinadas, la recogida de frutos en la vía pública y diversas acciones de limpieza orientadas a mejorar la calidad de los espacios urbanos".