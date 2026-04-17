Vaivén
Una plaga (no bíblica) obliga a cerrar una semana la parroquia de Foios
La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción ha emitido un comunicado advirtiendo a sus feligreses que no se podrá entrar del 20 al 24 de abril "por fumigación"
P.O.
Son diez las plagas que el Antiguo Testamento recoge que Jehová envió a Egipto para forzar al faraón a liberar a los israelitas de la esclavitud. Estas plagas incluyeron sangre, ranas, piojos, moscas, peste ganadera, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y la muerte de primogénitos.
Precisamente ha sido una plaga la que ha obligado a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Foios a cerrar sus puertas durante cinco días, aunque nada que ver con las descritas en libro del Éxodo.
Ha sido la propia parroquia , la que ha usado el bando municipal, para anunciar a sus feligreses que el templo permanecerá cerrado del 20 al 24 de abril, "por fumigación": "La Parroquia de la Asunción informa que de lunes 20 al viernes 24 de abril, la iglesia permanecerá cerrada por fumigación y tratamiento de la madera del retablo, bancos, mueble de la sacristía, etc. Rogamos disculpen las molestias al no poder tener culto esos días en nuestra iglesia", señala.
Tratamiento de la madera
La causante de este cierre es la carcoma, el nombre común que reciben las larvas de varias especies de escarabajos (coleópteros xilófagos) que se alimentan de madera. Estas larvas perforan galerías en el interior de muebles, vigas y estructuras, lo que puede comprometer seriamente su integridad si no se trata a tiempo. En este caso, ni el retablo sagrado se ha quedado a salvo.
Un contratiempo que se espera solucionar para tener el templo de Foios listo para las misas del próximo fin de semana.
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