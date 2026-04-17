La Policía Local imparte formación sobre violencia de género a más de 200 alumnos del IES Sedaví

Los cerca de 200 alumnos del IES de Sedaví han asistido a una serie de acciones formativas sobre violencia de género impartidas por la Policía Local, en respuesta a una demanda trasladada por el propio profesorado del centro y organizadas por las concejalías de Seguridad y de Igualdad.

Las sesiones, impartidas por agentes formados en el sistema VioGén, han tenido como objetivo acercar a los y las jóvenes el funcionamiento de este sistema de protección y ofrecerles herramientas para identificar la violencia de género.

Formación y conceptos

Durante la formación, se abordaron aspectos como las conductas de control en relaciones adolescentes, los diferentes tipos de violencia —física, psicológica, sexual o económica—, las señales de alerta en víctimas, la desmitificación de creencias erróneas, el ciclo de la violencia y el papel de la policía en la protección de las víctimas.

En total, más de 200 alumnos y alumnas han participado en estas jornadas, desarrolladas durante tres días, a través de cursos de carácter técnico y normativo, adaptados a la edad del alumnado. La formación se ha apoyado en una presentación con información clara, visual y fácilmente comprensible, lo que ha favorecido una alta implicación y participación por parte de los estudiantes.

Curso dinámico

La vicedirectora del IES Sedaví, Manuela Picazo, ha destacado que “ha sido un curso muy dinámico, muy adecuado para su edad y con mucha participación por parte del alumnado”.

Por su parte, la concejala de Igualdad, Filo Baixauli, ha señalado que “impartir cursos sobre violencia de género para el alumnado era una demanda del IES y consideramos muy importante que los y las jóvenes participen y conozcan el tema de una manera normativa, objetiva y también el testimonio de la Policía Local”.

Por último, el alcalde de Sedaví y concejal de Seguridad, Jose Cabanes, ha querido “agradecer la implicación y el trabajo a la Policia Local que han desarrollado las charlas de manera muy cercana y entendible para el alumnado”.

Con este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento de Sedaví refuerza su compromiso con la prevención, la sensibilización y la educación en igualdad, especialmente entre la población joven, como herramienta clave para combatir la violencia de género desde sus primeras manifestaciones.