Un restaurante centenario y una asociación de Torrent se unen para enseñar y aprender en talleres de cocina inclusivos

La entrega de los premios Carta Poblament, el máximo galardón que otorga la ciudad de Torrent, el pasado mes de noviembre fue el momento donde saltó la chispa del proyecto. Dos de los premiados de la última edición, la Asociación de Discapacitados, Adisto, y el restaurante centenario Casa La Curra, tenían claro que querían desarrollar alguna acción conjunta.

Solo era cuestión de tiempo y poner en común inquietudes e ideas. Pronto la idea fue cogiendo forma de la mano del chef Jose Alba, que puso a disposición de Adisto sus talleres de cocina y pastelería para que estos fueran mucho más que talleres donde aprender a cocinar.

Primer taller

La tarde del miércoles, 15 de abril, fue el primero de los múltiples talleres de cocina y pastelería por los que podrán pasar los chicos y las chicas de la Asociación de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Torrent. Tarta de queso en dos variedades, con yuzu y de chocolate sería la primera elaboración con la que los usuarios de Adisto ponían en valor su pasión por la cocina.

Calendario

Pero el proyecto no se queda en hacer talleres de cocina, sino que quiere ir más allá y demostrar que las personas con discapacidad no tienen límites y, además, toda la documentación gráfica de los talleres será la base para realizar el calendario 2027 de Adisto que también tendrá un recetario elaborado por el chef Jose Alba de la reconocida CasaLaCURRA.

Para Jose Alba "en estos talleres aprendemos todos, no solo las personas de Adisto, sino también los profesionales de CasaLaCURRA ya que las chicas y chicos de Adisto tienen mucho que enseñarnos".

El presidente de la asociación, José María Fernández expresaba "el orgullo que un restaurante centenario y emblemático como CasaLaCURRA ponga a disposición de nuestra entidad sus instalaciones y su equipo profesional para demostrar que las personas con discapacidad no tienen límites".