Voro Machancoses presenta en Picassent 'Mamadou', un poemario infantil que visibiliza la riqueza cultural y la diversidad

La literatura infantil suma una nueva voz comprometida con la diversidad y la observación de la realidad social. Bajo el título 'Mamadou', nace un libro de poemas dirigido a mayores de 8 años y escrito por el profesor de Picassent, Voro Machancoses García, que no solo busca entretener, sino también visibilizar la riqueza cultural de aquellos que llegan a nuestras tierras y que, a menudo, se ve eclipsada "por miradas supremacistas o prejuicios arraigados". "El típico 'pobret' con el que se refieren cuando ven a un niño o niña de otro país es algo que me ha motivado a escribir este poemario", explica el autor.

La obra surge precisamente de la experiencia en el ámbito educativo de su autor, Voro Machancoses, quien detectó la necesidad de dar luz al patrimonio histórico y natural de países que, como Senegal, "poseen una herencia flipante". Escrito en un contexto marcado por la desigualdad en la acogida de refugiados —comparando la situación de la guerra de Ucrania con la inmigración del "tercer mundo"—, el poemario se erige como un manifiesto por la empatía.

Un viaje en tres bloques

El libro se estructura en 36 poemas divididos en tres ejes que replican los elementos de su portada: el baobab, el personaje de Mamadou y un puente de sonrisas.

El primer bloque, 'Cor Àfrica', es un recorrido por los tesoros de Senegal. A través de poemas visuales, el lector descubre la geografía, el significado de la palabra Senegal (que en wolof alude a la canoa) y parajes naturales emblemáticos como el Lago Rosa o la isla de las Conchas.

Voro Machancoses García presenta "Mamadou". / A.P.

El corazón del libro lo ocupa Mamadou, un personaje cuya identidad de género se deja deliberadamente ambigua —"no importa si es un chico o una chica"— para centrar la atención en sus emociones, anhelos y la dureza de dejar atrás su hogar en busca de esperanza.

El mito de la paella

La parte final de la obra, titulada 'Somriures Trending Ponts', aterriza en el Mediterráneo "para buscar lo que nos une". En un giro sorprendente, el libro utiliza la paella valenciana para desmontar mitos sobre la pureza cultural. "Se dice que la paella es valenciana, pero ¿de dónde vienes los ingredientes?: el arroz de China, la "batxoqueta" de la India, el "garrofó" de Sudamérica y el pimentón del Perú. Lo único de la terreta es la carxofa", explica Machancoses

"Ni son senegaleses, ni son valencianos, son 'Senegal-encia'", explica el autor sobre esta fusión de identidades que propone en sus versos. El libro cierra con una potente imagen de convivencia: un baobab y un naranjo sosteniendo una misma hamaca donde descansan dos niños de distintas procedencias, "demostrando que ambas culturas pueden convivir en perfecta armonía desde Castelló hasta Alacant".

Presentación en el Refugio Cultural de Picassent

Voro Machancoses presentó este viernes su nuevo trabajo literario en el Refugio Cultural de Picassent, acompañado de Pau Blanco, Jacint Hernàndez, Aitana Ferrer y Pere Bernal, así como niños y niñas que recitaron algunos de los poemas del libro.También participó Dolors Pedrós, editora d’Edicions 96, donde se ha publicado el libro, dentro de la colección “Salabret d’Històries”.

Dal baobab al taronger, un ejemplo de integración entre culturas. / Edicions 96

No es el primer libro de Voro Machancoses. "D’allà cap ací, al zim-zam del balancí", publicado también por Ediciones 96 y reconocido con el Premi al Poemari infantil dels Jocs Florals Vila de Nules, También su trayectoria incluye el premio Beatriu Civera de narrativa breve del Ayuntamiento de Valencia y otros reconocimientos en la Pobla Llarga. Tras su paso por escenarios como la Feria del Libro de Barcelona, la Plaza del Libro o Torrent, el autor presenta en su "casa" un segundo poemario infantil que busca reivindicar un género que a menudo considera "la hermana pobre" de la literatura para niños frente a la narrativa o los libros ilustrados.

Para el escritor, la poesía es un género divertido que, al ser llevado a las aulas, tiene la capacidad de "despertar las lenguas" y resultar altamente atractivo para el alumnado, a pesar de la complejidad técnica que requiere cuadrar métrica y estrofas. Con esta nueva publicación, busca ofrecer una alternativa gratificante que fomente el uso del lenguaje de una manera creativa y rítmica.

Una presentación participativa y "de raíz"

El acto de presentación en Picassent contó con la participación de niños que recitaron los versos para el público, así como la intervención de figuras del mundo de la música y la cultura. También se proyectó el trabajo de una alumna de un instituto senegalés, que incluía audio y fotografías sobre la historia de su país, entrelazándolo con la identidad local valenciana. Como cierre, la música tuvo un papel protagonista con la actuación del grupo Marcus, que musicó parte de los poemas, y la interpretación de "albaes" inspiradas en la obra de Estellés y Hernández. "Es un poco para que se escuche la esencia, cosas de allá y cosas de aquí", explicó Voro Machancoses.