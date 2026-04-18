Demandan a Mislata por la suspensión durante dos años de las licencias para pisos turísticos

Lindar con la capital tienes sus pros y sus contras. La proliferación de pisos turísticos en València, se ha extendido también al área metropolitana, y muy especialmente a Mislata, que este pasado mes de septiembre se vio obligado a aprobar en el pleno una moratoria de dos años, para frenar la proliferación de alojamientos turísticos, centrándose específicamente en la transformación de locales comerciales en viviendas.

Una moratoria que tenía también València, pero que se ha visto anulada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Tras este impulso, no es de extrañar que el siguiente objetivo haya sido Mislata. Así, tal y como han confirmado a Levante-EMV, la patronal de propietarios, gestores y asociaciones de viviendas de uso turístico (APTURCV) ha interpuesto una demanda contra el Ayuntamiento de Mislata por la moratoria de dos años, a partir de septiembre de 2025, que ya ha sido admitida a trámite.

Desde el gobierno local se muestran tranquilos y creen que la demanda no tendrá mayor recorrido, pues aseguran que no se da la misma casuística que en el Cap i Casal: "Nuestra paralización de licencias no es exactamente la misma. Nosotros hemos paralizado temporalmente las licencias de cambio de uso de local a vivienda. Es un camino que se necesita para hacer viviendas turísticas en bajos actuales, pero nosotros no hemos paralizado la emisión de certificados compatibilidad para uso turístico, que es el único trámite que tiene competencia la administración local en esta materia, es la GVA la que concede la calificación de vivienda turística", explican fuentes municipales.

Así es la medida aprobada en Mislata

El Pleno del Ayuntamiento de Mislata, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de septiembre de 2025, adoptó concretamente "la suspensión de licencias o, en su caso, de las declaraciones responsables acompañadas de certificación de verificación por ECUV que tengan por objeto el cambio de uso a vivienda o alojamiento residencial en planta baja de una edificación preexistente o las obras de habilitación de planta baja de edificación preexistente para destinarla a uso de vivienda o alojamiento turístico".

Todo ello con la finalidad de facilitar el estudio de la reforma del PGOU de Mislata, de conformidad y al amparo de lo establecido en el artículo 68.1 del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell.

Pisos turísticos en Mislata. / Francisco Calabuig

La suspensión tendrá una duración máxima de dos años y fue publicado para su cumplimiento en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstante, hay una matización: "El plazo se interrumpirá, con levantamiento de la suspensión, si, trascurrido un año, no se somete a exposición pública la propuesta de modificación del PGOU".

Desde el punto de vista temporal, la presente suspensión no afectará a la eficacia de las solicitudes de licencias o declaraciones responsables de cambio de uso presentadas con anterioridad al día de la publicación del presente acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, siempre que en dicho momento conste presentada en el Ayuntamiento de Mislata la documentación que preceptivamente debe acompañarse de conformidad con la normativa vigente en ese momento.

Declaración de zona tensionada pendiente de respuesta

Frenar el crecimiento descontrolado de pisos turísticos y proteger el mercado de alquiler residencial, es el principal objetivo de esta medida, puesto que no hay que olvidar que Mislata es el municipio de España con mayor densidad de población, al tener a 44.000 habitantes residiendo en apenas 2kms2, y es prioridad del consistorio evitar la degradación de la convivencia vecinal y el impacto negativo en el mercado inmobiliario local.

Por esa razón, también Mislata ha solicitado a la Generalitat Valenciana la declaración como zona tensionada para intentar reducir los precios del alquiler, "pero seguimos sin respuesta", aunque no son nada optimistas teniendo en cuenta que la Generalitat ya ha rechazado la declaración en otros tres municipios de l'Horta, como la Pobla de Farnals, Burjassot y el último, el de Alaquàs.

Otros municipios con moratoria

Mislata puede ser el primero de otros municipios de la comarca que también tiene en vigor moratorias para la concesión de licencias de pisos turísticos. Según la presidenta de Aptur CV, Silvia Blasco,"no se trata solo de defender a un sector económico, sino de proteger la confianza legítima de propietarios, operadores, inversores y ciudadanos. Las ciudades necesitan planificación, pero también certidumbre jurídica. Regular sí; generar inseguridad jurídica y contingencias económicas para las arcas públicas, no".

El último caso fue Burjassot. En el pleno de marzo se dio luz verde a la suspensión cautelar de licencias urbanísticas así como la inadmisión de la eficacia de las declaraciones responsables y la suspensión de la emisión de certificados de compatibilidad urbanística mientras se trabaja en una nueva Ordenanza Municipal de los usos residencial plurifamiliar en régimen colaborativo, residencial comunitario y vivienda turística para el municipio.

El Ayuntamiento de Paiporta , tras la avalancha de peticiones tras la suspensión en València -160 en dos meses-, aprobó en el pleno de octubre una moción por la que se establece una moratoria de dos años en la concesión de licencias y declaraciones responsables para cambiar el uso de locales comerciales a uso residencial, tanto privado como público, al igual que Mislata.

Moncada lo hizo en septiembre. Concretamente, el consistorio acordó la suspensión temporal de la concesión de nuevas licencias vinculadas a residencias de estudiantes, alojamientos turísticos y viviendas en bajos comerciales durante dos años y permitirá al consistorio cambiar la regulación.

Xirivella también lo hizo en septiembre. El pleno aprobó la suspensión cautelar de las solicitudes para el cambio de uso de locales a vivienda o vivienda de uso turístico. Se trata de una moratoria de un año, prorrogable a otro, hasta que esté aprobada la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Xirivella. Esta revisión permitirá fijar límites en forma de porcentajes por barrios y garantizar que las viviendas resultantes cumplan con condiciones de dignidad, habitabilidad y sostenibilidad.