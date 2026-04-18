Quart de Poblet se prepara para vibrar con el Germanor Fest

Quart de Poblet encara la recta final antes de acoger uno de los eventos más esperados de su agenda cultural: el Germanor Fest. A tan solo una semana de su celebración -el próximo 25 de abril- el municipio ultima los preparativos para un festival que marcará un antes y un después en su programación cultural y festiva.

Se trata de la primera vez que el municipio alberga un evento de estas características, consolidándose como un nuevo punto de referencia para la música en directo en la comarca de l’Horta Sud. La cita no solo supone una apuesta firme por la cultura, sino también una oportunidad estratégica para dinamizar la economía local, consolidar el tejido empresarial y reforzar el posicionamiento del municipio como espacio de encuentro y ocio de calidad.

Impacto en la economía local

El festival atraerá a visitantes procedentes de distintos puntos de la comarca y de la ciudad de València, generando un impacto directo en el comercio local, la hostelería y el tejido asociativo. Esta afluencia impulsará la actividad económica durante todo el fin de semana, con beneficios que se extenderán más allá de los días de celebración.

La elección de Quart de Poblet como sede no es casual. El municipio alberga la histórica fábrica de Heineken España, impulsora del Germanor Fest, lo que refuerza el vínculo entre la iniciativa y el territorio, apostando por un modelo de colaboración que pone en valor los recursos locales.

El Germanor Fest nace con vocación de convertirse en un eje vertebrador de la cultura y la música valenciana. Con artistas con una sólida trayectoria en la Comunitat Valenciana, el evento ofrece una programación diversa que pone en valor el talento local y añade un atractivo único al evento.

Un cartel de alto nivel

El GermanorFest contará con un escenario principal y un segundo escenario, lo que permitirá una programación dinámica, variada y continua durante todo el día. Por la mañana, el festival arrancará con las actuaciones de artistas locales como Big Piggers, Alex Oliver DJ, 7 Catorce, Quico DL DJ y The Sepionets, ofreciendo una propuesta fresca para abrir la jornada. Por la tarde, el escenario reunirá a artistas como Zzoilo, el DJ Víctor, Macaco, Ladilla Rusa, Los Aslándticos y León Benavente, confirmando un cartel que combina diferentes estilos y propuestas musicales.

Con esta acción, el municipio ofrece un espacio único con el que poner en valor y visibilizar la escena musical valenciana en uno de lo festivales más destacados de la red de festivales de la Comunitat Valenciana.

Con una organización del recinto diseñada para garantizar la mejor experiencia a los asistentes, el festival ha definido un espacio accesible, funcional y seguro que permitirá disfrutar de la jornada a lo largo del día con las mejores garantías a todo tipo de público.

Dispositivo especial de seguridad

Desde el Ayuntamiento se ha trabajado intensamente en la organización de este festival, con una aportación municipal destinada de forma específica a cubrir el coste de dos artistas del cartel. Se trata de una contribución simbólica dentro del conjunto del evento, orientada a garantizar su calidad cuyo retorno se materializará en un impacto económico positivo y sostenido para el municipio.

De igual manera, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantendrán una reunión de coordinación del Germanor Fest en materia de seguridad para preparar el dispositivo especial previsto para garantizar el correcto desarrollo del evento y la seguridad de todas las personas asistentes.

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Quart de Poblet se prepara así para vivir un fin de semana en el que la música hará vibrar al municipio, en un evento que se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario cultural valenciano.