Un acto de memoria en Torrent: piden un espacio público para Trinidad Garrigues, fusilada en Paterna

Con el Museo de l’Horta Sud lleno hasta la bandera, Torrent rindió este viernes, 17 de abril, el primer homenaje público a Trinidad Garrigues Ortí, la vecina fusilada por el franquismo en 1939 y enterrada en una fosa común en Paterna que se desconoce. El acto, que comenzó con la actuación del Cor Dona Veu, estaba promovido por la asociación feminista Un Torrent de Dones, que ha rescatado la historia desconocida de esta mujer.

“Este proceso nos ha dado alegría, aunque sea una historia muy triste”, expresó el nieto de Trinidad, Gaspar Mateu Escorihuela, acompañado de su hermana Trinidad Mateu Escorihuela y de su prima Rosa Escorihuela Calatayud. El descendiente, que dio las gracias a un Torrent de Dones por descubrirle la historia de su abuela porque "mi madre no me la contó", informó que la familia se ha hecho las pruebas de ADN y que, si consiguen recuperar los restos, celebrarán una misa en honor de su abuela, que "si estuviera aquí daría un beso a todo el mundo". Los tres nietos recibieron ramos de flores, pergaminos conmemorativos y una publicación que recoge la sentencia franquista tras el juicio sumarísimo por el que Trinidad fue ejecutada por "adhesión a la rebelión".

El patio del Museu Comarcal lleno de público asiste emocionado al homenaje a Trinidad. / Francisco Calabuig

Además de una veintena de familiares de Trinidad Garrigues, al acto se sumaron las principales entidades memorialistas valencianas y representantes institucionales como la vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix, o los alcaldes de Alaquàs y Aldaia, Toni Saura y Guillermo Luján, respectivamente. También acudieron descendientes de otras dos mujeres fusiladas en Paterna en la posguerra, Mercedes Martínez Ruiz, de Camporrobles, y Bárbara Morellà, de Catarroja.

Que se reconozca su figura

“Hemos realizado nuestro particular acto de reconocimiento a Trinidad, pero no nos vamos a quedar aquí. Queremos que las instituciones la reconozcan y, por eso, vamos a pedir al ayuntamiento de nuestra ciudad, que era la suya, que Trinidad tenga un espacio público de memoria”, anunció la presidenta del colectivo, Mariví Andreu, como colofón de acto.

Actuación del coro Dona Veu. / Francisco Calabuig

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputació de València, Natalia Enguix, manifestó la trascendencia de haber recuperado esta historia, que tildó de "terrorífica" para que "se sepa la injusticia que se cometió” y animó a los colectivos memorialistas a seguir trabajando. “Somos más los que defendemos la memoria democrática que los del otro bando”, aseveró, además de destacar que la Diputació de València es la única institución supralocal que “trabaja por la memoria democrática” aportando recursos económicos.

Un acto de democracia

El homenaje estuvo conducido por la periodista y directiva de Un Torrent de Dones, Laura Sena, quien expresó que el reconocimiento “no es un acto de revancha, sino de cariño y de democracia, que es lo contrario de lo que hacen las personas que asesinaron a Trinidad”. También el colectivo lanzó un contundente “No a la guerra” porque “las guerras, los procesos que siguen a las guerras y las dictaduras siempre suponen un mayor porcentaje de violencia hacia las mujeres por ser más vulnerables, y ahora en Palestina, en Ucrania y en Irán seguro que hay otras Trinidades”.

“Ella estaba embarazada”

La directiva de Un Torrent de Dones, Trini Castelló, reconstruyó el árbol genealógico de Trinidad y explicó los detalles del juicio sumarísimo y las circunstancias de la familia, mientras reproducía los documentos en una pantalla. Así, explicó que su marido estaba preso en San Miguel de los Reyes desde marzo, igual que uno de sus hermanos, y ella realmente acudió a la Torre de Torrent, donde se produjo el incidente con el guardia que acabó en su detención, para visitar a otro hermano. “Hoy hemos sabido además que Trinidad estaba embarazada”, desveló para añadir que “el franquismo segó la vida de una mujer inocente, dejando huérfanas a dos criaturas de corta edad”.

Detalles para los descendientes

Tras esta intervención, llegó el momento más emotivo con la entrega a la familia de Trinidad Garrigues de los diferentes detalles que se habían preparado, que recibieron Gaspar Mateu Escorihuela, Trinidad Mateu Escorihuela y Rosa Escorihuela Calatayud en medio de una gran ovación.

Intervención de Natàlia Enguix, vicepresidenta de la Diputación de Valencia. / Francisco Calabuig

Asimismo las representantes del “Herbario de Rosa de Luxemburgo”, Mari Cruz Alemany y María Navarro, entregaron a la familia una lámina con el perfil y la especie botánica que en este proyecto se ha asignado a Trinidad Garrigues, la Euforbia Menor, popularmente Leteressa. La iniciativa identifica cada una de las 20 mujeres fusiladas en Paterna con una variedad de las que crecen junto al paredón donde las balas les arrebataron la vida.

Venta de libros y música

La celebración contó con un punto de venta de libros sobre memoria democrática a cargo del comercio NovaLlibres de Torrent y tuvo la colaboración de Viveros Ferrer, 2000 impresiones y toda una serie de activistas de la ciudad que aportaron donativos para sufragar los gastos. Asimismo, prestaron apoyo técnico la Mancomunitat de l’Horta sud y el Ayuntamiento de Torrent. El acto tuvo una intérprete en lengua de signos.

Los descendientes de Trinidad Rosa, Trinidad y Gaspar durante el homenaje, junto a los alcaldes de Alaquàs y Aldaia. / Francisco Calabuig

El Cor Dona Veu, dirigido por Beatriu Lafont, que había abierto el acto con “Cárcel de ventas”, que recoge las canciones de las presas republicanas, culminó el homenaje con un pequeño repertorio que incluía “Si las mujeres mandasen” y una versión en valenciano del tema “WhatsApp” de Non Blondes.