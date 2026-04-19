De la dana a la solidaridad: el Mercado Municipal de Sedaví acoge la presentación de “29 recetas de agradecimiento”

El Mercado Municipal de Sedaví acogió la presentación del libro “29 recetas de agradecimiento”, una obra de Eva Davó y Jaume Vilá, editada por Vicente Vercher, que nace como homenaje al esfuerzo colectivo y la solidaridad vivida tras la dana del pasado 29 de octubre.

El acto se enmarcó dentro del proyecto “Viu el teu Mercat”, impulsado por la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de Sedaví, cuyo objetivo es dinamizar el mercado municipal y llenarlo de vida a través de actividades culturales, gastronómicas e infantiles. “Hacer la presentación de nuestro libro en un mercado es perfecto”, confesaba Eva Davó.

Antes de comenzar el acto, el alcalde del municipio, José Cabanes, hizo entrega a Eva y Jaume de la lámina “Gratitud” de la artista Mayka Sosa, por “todo lo que nos ayudasteis desde el primer momento”.

Durante la presentación, los autores, junto al editor, explicaron cómo surgió la idea del libro, el proceso de creación y el contexto en el que se gestó, marcado por una movilización social sin precedentes. “Ante todo es un agradecimiento a los que ayudaron durante la danaA”, apuntaba Vicente Vercher, impulsor de que el libro sea hoy una realidad.

Tras el impacto de la dana Eva Davó y Jaume Vilá cerraron su bar. “No podíamos abrir, no podíamos trabajar con normalidad con todo lo que había pasado cerca de nosotros”, confesaba Jaume. Así, comenzaron a recoger material para hacerlo llegar a las personas afectadas. Posteriormente, se coordinaron para dar un paso más y empezaron a cocinar de manera continuada raciones de comida caliente destinadas a las poblaciones damnificadas.

Entrega a Eva y Jaume de la lámina “Gratitud” de la artista Mayka Sosa. / A.S.

En este contexto, Sedaví fue uno de los municipios receptores de esta ayuda, recibiendo más de 900 raciones diarias que se distribuían a través de los centros de reparto habilitados en la localidad. Esta labor se prolongó durante semanas en los que cocinaban diariamente 1000 bocadillos, 1000 raciones de comida caliente , convirtiéndose en un ejemplo de compromiso, organización y entrega. “Sedaví fue el primer sitio donde entró la Cantina de Ruzafa”, afirmó Miguel, uno de los voluntarios presentes en el acto.

El libro, cuyo título hace referencia a esa fecha clave, es también un reconocimiento al trabajo llevado a cabo por los voluntarios —más de 900 personas— que se implicaron en esta iniciativa solidaria, así como un reflejo de valores como la cooperación, la sostenibilidad, la tradición gastronómica y el respeto por los productos de proximidad.

Showcooking

Además de la presentación, el acto contó con un showcooking a cargo de Eva Davó, quien elaboró diferentes cocas con productos del propio Mercado Municipal de Sedaví, que posteriormente pudo degustar el público asistente.“Durante la dana el criterio fue siempre alimentar y conectar, mi obsesión fue que la comida recordara a hogar, sabor a casa”, confesó Eva Davó emocionada.

La concejala de Mercado, Elionor Martínez, destacó que “recibir a Eva, Jaume y Vicente ha sido un verdadero placer, porque durante aquellos meses tan complicados se volcaron con todas las personas afectadas por la DANA, incluyendo a nuestro municipio. Este libro es también un ejemplo de unión y de cómo, en los momentos más difíciles, la solidaridad marca la diferencia”.

Detrás de este proyecto se encuentra una filosofía de vida basada en el respeto al entorno, la cocina de proximidad y el compromiso social, valores que han marcado tanto la trayectoria de los autores como el espíritu de esta publicación.

En la actualidad, esta red solidaria continúa activa bajo el nombre de Centro Voluntariado de La Cantina, manteniendo su implicación en distintas acciones sociales y de memoria vinculadas a la DANA y actualmente trabajando bajo el lema “No olvidar la DANA”.

Con esta presentación, Sedaví volvió a poner en valor la importancia de la solidaridad, la memoria colectiva y la capacidad de la ciudadanía para unirse en los momentos más difíciles. “Una de las conclusiones fundamentales es la importancia de crear comunidad, lazos entre las personas”, concluía Jaume Vilá.