Paiporta recupera su memoria democrática con los testimonios de las vecinas y vecinos

El Ayuntamiento de Paiporta, a través de la concejalía de Cultura, ha colaborado en la recuperación de los testimonios de las vecinas y vecinos represaliados por el franquismo, así como de aquellos que participaron en movimientos vecinales y culturales desde la Transición hasta la democracia, a través del ciclo ‘Versos a casa’. Una propuesta audiovisual que se ha presentado durante las IX Jornadas de Memoria Histórica, celebradas del 28 de marzo al 16 de abril, y que forma parte del Archivo de la Memoria Histórica de Paiporta, depositado en El Museu de La Rajoleria desde 2016.

Recuerdos y vivencias que dan forma a la historia oral de Paiporta

Seis nuevos fragmentos audiovisuales se han incorporado a este proyecto con la finalidad de proteger y divulgar la memoria oral de Paiporta desde la Guerra Civil y la Posguerra hasta los primeros años de democracia. Es el caso de Trinidad Andreu Herrero y Teresa Ferrando Ombuena, vecinas de Paiporta, cuyas narraciones parten de la riada de Valencia de 1957 hasta llegar a la dan del 29 de octubre de 2024 y describen las distintas transformaciones urbanas y sociales del municipio.

También el de Juan José Soler Chirivella, que recupera la figura de su padre, Bautista Soler Ferrandis, para relatar el miedo y el silencio vivido durante el franquismo y la influencia de ese libro familiar en las dinámicas y movimientos de las posteriores generaciones.

Testimonios audiovisuales. / Medrano Studio'S

La contribución de las mujeres y su lucha por conseguir los derechos actuales, lo aborda Maruja Segrelles Ortega, que presidió la Asociación de Mujeres Progresistas de Paiporta, y cuyo testimonio muestra la represión sufrida durante aquellos años y el determinante papel que jugó el feminismo en la conquista de las libertades colectivas.

‘Versos a casa’ también muestra el ambiente que se vivía en círculos culturales, educativos y académicos durante el franquismo a través de los testimonios de los vecinos Joan Escrivà Torres, impulsor de la revista en valenciano, Camacuc, y Gloria Mañas Jorge, cuya implicación con el tejido asociativo y cultural del municipio le llevó a abrir la librería La Moixeranga en 1978 o a participar de forma activa en el Gremio de Libreros de Valencia, cuando aún la presencia de mujeres en el mundo editorial era escasa o residual.

“Conservar y difundir la memoria oral es de suma importancia para completar el Archivo de Memoria Histórica de Paiporta sobre el que se lleva trabajando desde 2016 y donde los investigadores y miembros del Museu de La Rajoleria han hecho un extraordinario trabajo de análisis y documentación, para recuperar las voces de los olvidados e incorporarlas a nuestro presente. Esto es de suma importancia para que las generaciones futuras conozcan los hechos tal y como sucedieron por medio del estudio y la transmisión de las vivencias cotidianas de aquellas vecinas y vecinos de Paiporta que contribuyeron a la llegada de la democracia”, explica el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar.

Promueven el diálogo y el encuentro desde el pasado común

Durante las IX Jornadas de Memoria Histórica de Paiporta, se han organizado actividades, representaciones teatrales, foros literarios y conferencias con la presencia de escritores como Martí Domínguez,; que presentó su último libro ‘Ingrata patria mía’; o de académicos como la profesora, Titular de Universidad de Teoría e Historia de la educación en la Universitat de València, María de Carmen Agulló Díaz, que impartió la conferencia ‘Las maestras republicanas: Educación y Ciudadanía” este jueves, 16 de abril, en la Biblioteca Pública ‘María Moliner Ruiz’.

Homenajeados en las IX Jornades Memoria Historica. / Medrano Studio'S

“Hemos diseñado una amplia programación para reflexionar sobre nuestro pasado como pueblo, combinando las voces propias de la ciudadanía, con aquellas de escritores y expertos en el ámbito de la Cultura, la Investigación y la Historia. La finalidad era crear espacios de encuentro y diálogo basados en el reconocimiento y la dignificación de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo como parte del compromiso que tenemos con la memoria democrática de Paiporta”, destaca Esther Torrijos, concejala de Cultura.