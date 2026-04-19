Paiporta recupera su memoria democrática con los testimonios de las vecinas y vecinos
El ayuntamiento, a través de la concejalía de Cultura, rinde homenaje a las vecinas y vecinos que sufrieron la represión franquista, así como aquellos que contribuyeron a impulsar la democracia, con la divulgación de una serie de testimonios audiovisuales
P.O.
El Ayuntamiento de Paiporta, a través de la concejalía de Cultura, ha colaborado en la recuperación de los testimonios de las vecinas y vecinos represaliados por el franquismo, así como de aquellos que participaron en movimientos vecinales y culturales desde la Transición hasta la democracia, a través del ciclo ‘Versos a casa’. Una propuesta audiovisual que se ha presentado durante las IX Jornadas de Memoria Histórica, celebradas del 28 de marzo al 16 de abril, y que forma parte del Archivo de la Memoria Histórica de Paiporta, depositado en El Museu de La Rajoleria desde 2016.
Recuerdos y vivencias que dan forma a la historia oral de Paiporta
Seis nuevos fragmentos audiovisuales se han incorporado a este proyecto con la finalidad de proteger y divulgar la memoria oral de Paiporta desde la Guerra Civil y la Posguerra hasta los primeros años de democracia. Es el caso de Trinidad Andreu Herrero y Teresa Ferrando Ombuena, vecinas de Paiporta, cuyas narraciones parten de la riada de Valencia de 1957 hasta llegar a la dan del 29 de octubre de 2024 y describen las distintas transformaciones urbanas y sociales del municipio.
También el de Juan José Soler Chirivella, que recupera la figura de su padre, Bautista Soler Ferrandis, para relatar el miedo y el silencio vivido durante el franquismo y la influencia de ese libro familiar en las dinámicas y movimientos de las posteriores generaciones.
La contribución de las mujeres y su lucha por conseguir los derechos actuales, lo aborda Maruja Segrelles Ortega, que presidió la Asociación de Mujeres Progresistas de Paiporta, y cuyo testimonio muestra la represión sufrida durante aquellos años y el determinante papel que jugó el feminismo en la conquista de las libertades colectivas.
‘Versos a casa’ también muestra el ambiente que se vivía en círculos culturales, educativos y académicos durante el franquismo a través de los testimonios de los vecinos Joan Escrivà Torres, impulsor de la revista en valenciano, Camacuc, y Gloria Mañas Jorge, cuya implicación con el tejido asociativo y cultural del municipio le llevó a abrir la librería La Moixeranga en 1978 o a participar de forma activa en el Gremio de Libreros de Valencia, cuando aún la presencia de mujeres en el mundo editorial era escasa o residual.
“Conservar y difundir la memoria oral es de suma importancia para completar el Archivo de Memoria Histórica de Paiporta sobre el que se lleva trabajando desde 2016 y donde los investigadores y miembros del Museu de La Rajoleria han hecho un extraordinario trabajo de análisis y documentación, para recuperar las voces de los olvidados e incorporarlas a nuestro presente. Esto es de suma importancia para que las generaciones futuras conozcan los hechos tal y como sucedieron por medio del estudio y la transmisión de las vivencias cotidianas de aquellas vecinas y vecinos de Paiporta que contribuyeron a la llegada de la democracia”, explica el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar.
Promueven el diálogo y el encuentro desde el pasado común
Durante las IX Jornadas de Memoria Histórica de Paiporta, se han organizado actividades, representaciones teatrales, foros literarios y conferencias con la presencia de escritores como Martí Domínguez,; que presentó su último libro ‘Ingrata patria mía’; o de académicos como la profesora, Titular de Universidad de Teoría e Historia de la educación en la Universitat de València, María de Carmen Agulló Díaz, que impartió la conferencia ‘Las maestras republicanas: Educación y Ciudadanía” este jueves, 16 de abril, en la Biblioteca Pública ‘María Moliner Ruiz’.
“Hemos diseñado una amplia programación para reflexionar sobre nuestro pasado como pueblo, combinando las voces propias de la ciudadanía, con aquellas de escritores y expertos en el ámbito de la Cultura, la Investigación y la Historia. La finalidad era crear espacios de encuentro y diálogo basados en el reconocimiento y la dignificación de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo como parte del compromiso que tenemos con la memoria democrática de Paiporta”, destaca Esther Torrijos, concejala de Cultura.
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