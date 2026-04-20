El Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell traslada a Conselleria las necesidades de la Escuela de Adultos tras suprimir un docente

El Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell ha trasladado al director general de Personal Docente, Pablo Ortega Gil, las necesidades y dificultades por las que pasa la Escuela de Formación de Personas Adultas, tras la decisión de la conselleria de suprimir un docente, lo que ha influido negativamente en la prestación del servicio.

La alcaldesa, Raquel Ramiro, ha ofrecido como alternativa la gestión directa por parte de la propia administración autonómica. Actualmente, el Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell se encuentra en pleno proceso de tramitación de las solicitudes necesarias para el cambio de modelo de gestión.

El objetivo no es otro que encontrar la solución más adecuada que garantice la estabilidad del profesorado y la continuidad de una oferta formativa de calidad para la ciudadanía.

Mantener los servicios educativos

Desde el consistorio se reitera el compromiso firme con la educación pública y con el mantenimiento de todos los servicios educativos del municipio, con especial énfasis en aquellos dirigidos a la formación de personas adultas, que desempeñan un papel clave en la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo personal y profesional de los vecinos y vecinas.

El Ayuntamiento asegura que seguirá trabajando en coordinación con la conselleria para dar una respuesta rápida y eficaz ante esta situación.