Burjassot atenderá mediante un equipo de refuerzo los certificados de vulnerabilidad de los migrantes residentes

El Ayuntamiento de Burjassot va a abrir una cita previa exclusiva, a partir de este miércoles, 22 de abril, para que, aquellas personas que necesiten el Certificado de Vulnerabilidad y que acrediten residencia efectiva en Burjassot, dentro del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes que ha iniciado el Gobierno de España, puedan obtenerlo.

El área de Servicios Sociales ha creado un protocolo de refuerzo de atención específico para estas circunstancias con el fin de agilizar las solicitudes de certificados y ayudar a los ciudadanos migrantes residentes en Burjassot en este proceso de regularización.

Con cita previa

Es condición indispensable solicitar Cita Previa para ser atendido por parte de los servicios sociales municipales. Dicha cita previa se abrirá desde la web municipal el miércoles 22. Las atenciones presenciales comenzarán el lunes 27 de abril.

La tramitación se realizará, en la hora asignada, de lunes a jueves de 9.30 a 13.30 horas en el Centro Socioeducativo Díaz Pintado y sólo se expedirán los certificados a aquellas personas que acrediten residencia efectiva en Burjassot.

La documentación necesaria

La documentación a aportar para solicitar el certificado de vulnerabilidad, además de la instancia general que se facilitará en el Díaz Pintado, será la siguiente: Impreso EX32 rellenado y disponible en la web del Ministerio; en el caso de carecer de empadronamiento, aportar otra documentación acreditativa de permanencia en Burjassot: tarjeta SIP, escolarización de menores a cargo, contrato de alquiler, cuenta bancaria…; la documentación acreditativa de la situación de vulnerabilidad; Contrato alquiler vivienda/habitación o declaración jurada situación habitacional: extractos bancarios o declaración jurada de ingresos y patrimonio; certificados de entidades para ayuda de alimentos (Cruz Roja, Cáritas…); y/o otros documentos que acrediten la situación de vulnerabilidad

La presentación de toda la documentación para acceder a la regularización extraordinaria de personas migrantes se realizará de manera telemática en el portal del Ministerio habilitado al efecto y, en el caso de hacerlo de manera presencial, es necesario solicitar cita previa en citado portal , a través de Cl@ve, pudiendo elegir el momento y el lugar en el que entregar la documentación; en el citado portal mediante un formulario web, sin posibilidad de escoger la oficina ni la fecha, asignándose la más cercana a las referencias o bien llamando al 060, con atención en español.

En el caso de realizarlo de manera presencial, se deberá realizar en las Oficinas de la Seguridad Social, en las Sucursales de Correos, ubicadas en capitales y provincias de más de 50.000 habitantes, y en las Oficinas de Extranjería.