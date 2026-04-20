Desaparición
Buscan a un vecino de Benetússer desaparecido desde el 4 de abril
El Ayuntamiento y la familia pide la colaboración ciudadana para dar con su paradero
El Ayuntamiento de Benetússer, a través de sus redes, ha pedido la colaboración ciudadana para buscar a un vecino de la localidad desaparecido desde el pasado 4 de abril. El hombre se llama José y tiene 61 años. Sus familiares han solicitado la ayuda del consistorio y la Policía Local para conseguir pistas sobre su paradero, y piden compartir por redes para hacer extensivo el llamamiento.
Cualquier información relacionada puede comunicarse a través del teléfono 650 12 04 11. La familia señala en el comunicado que están "muy preocupados" desde hace 15 días y tratan de encontrarlo por todos los medios.
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