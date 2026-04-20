Catarroja inicia una nueva fase de su plan municipal para crear nuevas plazas de aparcamiento

Tras la dana del 29 de octubre de 2024, el Ayuntamiento de Catarroja ha tratado de dar respuesta a una situación excepcional que alteró profundamente la vida cotidiana de muchas familias, con garajes inutilizados, espacios dañados y numerosas dificultades para desplazarse y estacionar. En este tiempo, se ha actuado con flexibilidad y, al mismo tiempo, se ha ido habilitando alternativas reales de aparcamiento para acompañar a la ciudadanía. En concreto, ya se han puesto a disposición del municipio más de 2.700 nuevas plazas de estacionamiento, dentro del desarrollo del Pla Aparca que, el próximo 4 de mayo, inicia una nueva etapa.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha subrayado que “después de meses en los que hemos acompañado a muchas familias desde la comprensión y la flexibilidad, Catarroja está avanzando hacia una nueva etapa, y avanzar también significa recuperar poco a poco la normalidad, el orden y el respeto por el espacio que compartimos entre todos y todas”.

Recuperar la normalidad también es cuidar el espacio común

Durante estos meses, Catarroja ha demostrado una gran capacidad de esfuerzo, resistencia y apoyo mutuo. Pero esa recuperación también exige abordar situaciones que afectan al día a día de muchas personas. El estacionamiento indebido en aceras, pasos peatonales, intersecciones, zonas verdes o accesos esenciales sigue generando dificultades de movilidad y convivencia, especialmente para personas mayores, menores, familias con carritos infantiles y personas con movilidad reducida, además de dificultar el acceso de servicios públicos y de emergencia.

Por ello, esta nueva fase del Pla Aparca no responde únicamente a una cuestión normativa, sino a una voluntad de seguir cuidando el municipio desde la corresponsabilidad y el uso adecuado del espacio común. El objetivo es consolidar una Catarroja más amable, más accesible y más segura, dejando atrás dinámicas asociadas a la excepcionalidad vivida tras la dana.

Sanciones

Los datos de los últimos meses reflejan la necesidad de seguir avanzando en esa dirección. Durante el año 2025 se registraron 2.741 infracciones relacionadas con el estacionamiento indebido y, en el primer trimestre de 2026, se han contabilizado 586, frente a las 149 registradas en el mismo periodo del año anterior.

Silvent ha remarcado que “no se trata de una medida recaudatoria, sino de una acción para cuidar Catarroja, proteger la convivencia y recuperar los espacios públicos para las personas. Porque reconstruir el municipio no es solo reparar lo dañado, sino también recuperar una forma de convivir más respetuosa, más segura y más pensada para todos y todas”.

El Ayuntamiento continuará habilitando y comunicando nuevas alternativas de estacionamiento que faciliten la vida cotidiana de la ciudadanía, al tiempo que seguirá desarrollando acciones informativas y de concienciación para acompañar esta nueva etapa.

Con esta nueva fase del Pla Aparca, "Catarroja da un paso más en su recuperación cotidiana, entendiendo que cuidar dónde aparcamos también es cuidar a quienes caminan, a quienes necesitan acceder a un servicio y a quienes dependen de un entorno urbano libre, seguro y accesible".