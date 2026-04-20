Gran éxito y acogida de público en la Feria del Comercio de Paterna este fin de semana
Más de 60 comercios locales han exhibido sus productos y servicios
La Gran Feria del Comercio de Paterna ha cerrado este fin de semana con un éxito rotundo de participación afianzándose así como el gran escaparate comercial y reflejo de su dinamismo económico.
Esta iniciativa municipal, organizada por el Ayuntamiento junto a las asociaciones Multipaterna y Paterna Unió de Comerç (PUC), y que tiene como objetivo seguir fomentando las compras en localidad, ha logrado atraer a miles de vecinos y visitantes al Parc Central durante el pasado sábado y el domingo.
El edil de Comercio destaca la "buena acogida"
El concejal de Comercio, Lucas Jodar, ha mostrado su satisfacción por “esta buena acogida un año más”, y ha destacado que “el ambiente festivo fue el gran protagonista de ambas jornadas en este espacio de encuentro, que contó con una programación muy variada: talleres, exhibiciones, danza, música en directo y actividades para toda la familia”.
Asimismo, el edil ha señalado que “quienes se acercaron pudieron participar en sorteos y disfrutar de demostraciones en los propios stands, lo que hizo la experiencia aún más atractiva y entretenida”.
De este modo, más de 60 comercios locales han exhibido sus productos y servicios en un espacio que también ha contado con una amplia zona de hostelería, ofreciendo una experiencia completa para todos los públicos.
Conciertos
Finalmente, otro de los momentos más multitudinarios de la feria fueron los dos conciertos del sábado, a cargo de El Canto del Lobo y Destrangis —tributos a El Canto del Loco y Estopa, respectivamente—, que congregaron a numerosos vecinos y visitantes en una animada velada musical.
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