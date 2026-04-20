Gran acogida de "Reviscolem. Festa pel Valencià" en Paiporta

Paiporta ha vivido una jornada festiva y participativa con la celebración de “Reviscolem. Festa pel Valencià”, una iniciativa impulsada por AVIVA Paiporta junto con Plataforma per la Llengua que ha conseguido reunir a vecinas y vecinos en torno a la lengua, la cultura y la convivencia.

La plaza 3 de Abril se convirtió en un espacio de encuentro intergeneracional, donde niños y niñas, jóvenes y personas adultas disfrutaron de una programación variada que combinaba música en directo, literatura, cultura popular y actividades lúdicas. Las propuestas infantiles y familiares tuvieron una gran participación, con talleres, cuentacuentos y espacios de juego que hicieron las delicias de los más pequeños.

Música en directo

La música en directo fue otro de los grandes atractivos de “Reviscolem”, con las actuaciones de Factoria de Sons, Maria Faubel y Dissonants, que destacaron por su alto nivel artístico y por su capacidad de conectar con el público. Así, las propuestas musicales contribuyeron a reforzar el papel del valenciano como lengua de expresión cultural viva y actual.

La Nova Muixeranga d’Algemesí durante la celebración. / A. P.

Además, la jornada contó con la participación de la Nova Muixeranga d’Algemesí, así como talleres de teatro, pintura y otras propuestas creativas que fomentaron la participación activa y el uso del valenciano en contextos lúdicos.

El valenciano une a la ciudadanía

La concejala de Promoción Lingüística, Olga Sandrós, ha valorado el desarrollo de la jornada y ha destacado que “Reviscolem ha demostrado que el valenciano es una lengua viva que une a la ciudadanía cuando se genera un espacio compartido desde la cultura y la participación”. Sandrós ha señalado que “la gran respuesta del público, especialmente de las familias, nos anima a seguir impulsando iniciativas que refuercen el uso social del valenciano desde una perspectiva abierta, inclusiva y festiva”.

Librerías de proximidad

Uno de los puntos destacados de la jornada fue la zona de paradas de libros en valenciano, que contó con una excelente acogida por parte del público asistente. Las casetas de editoriales y librerías de proximidad se consolidaron como un espacio de dinamización cultural y fomento de la lectura, poniendo en valor la riqueza de la producción literaria en valenciano.

En este sentido, Sandrós también ha querido poner en valor la implicación de las entidades y colectivos participantes, así como la colaboración con Plataforma per la Llengua, destacando “la importancia del trabajo en red para seguir ampliando los espacios de uso del valenciano y garantizar su futuro”.

Con el éxito de esta edición, el Ayuntamiento de Paiporta refuerza su compromiso con la defensa, la difusión y la normalización del valenciano en todos los ámbitos de la vida cotidiana.