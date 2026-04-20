Luz verde a la licitación de la reforma integral del CEIP Juan XXIII de Torrent con una inversión de más de 3,1 millones

Dentro del Plan Edificant de la Generalitat Valenciana, El Ayuntamiento de Torrent ha aprobado el expediente de contratación para licitar las obras de reforma y mejora del CEIP Juan XXIII, ubicado en las inmediaciones del barranco de l'Horteta, que afectará tanto al edificio de Educación Infantil como al de Primaria, con un presupuesto de 3,1 millones de euros.

Las actuaciones, que se realizarán sin interrumpir la actividad lectiva, se centrarán en la mejora de la accesibilidad, eficiencia energética, instalaciones, espacios exteriores del centro, reforzando la seguridad y la calidad de los espacios destinados al alumnado y al profesorado.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al expediente que permitirá sacar a licitación las obras mediante procedimiento abierto, iniciando así el proceso administrativo que culminará con la adjudicación de los trabajos y el inicio de las obras.

Actuación integral en los edificios de Infantil y Primaria

El proyecto aprobado contempla una actuación amplia sobre las instalaciones del CEIP Juan XXIII, un centro que cuenta con dos edificios diferenciados, Infantil y Primaria, ubicados en parcelas distintas del entorno del barranco de l’Horteta. Las obras permitirán abordar una renovación profunda de las instalaciones con actuaciones dirigidas a mejorar la funcionalidad, la accesibilidad y la eficiencia energética del centro.

Entre las principales intervenciones previstas destacan la reforma de baños y vestuarios en distintas plantas de los edificios de Infantil y Primaria, con el objetivo de mejorar su estado y adaptarlos a las necesidades actuales del centro; la mejora de la accesibilidad universal mediante la instalación de dos ascensores, uno en cada edificio, así como la ejecución de nuevas rampas de acceso que facilitarán la movilidad de toda la comunidad educativa; y diversas actuaciones de eficiencia energética, con la incorporación de placas solares y mejoras en las instalaciones que permitirán reducir el consumo y avanzar hacia un modelo más sostenible.

Asimismo, se contempla la renovación completa de la instalación eléctrica, sustituyendo y modernizando las infraestructuras actuales y los sistemas de iluminación para adecuarlos a las exigencias normativas y a las necesidades del centro; la renovación de patios y espacios exteriores, con intervenciones en pavimentos, zonas ajardinadas, áreas de juego y espacios deportivos para mejorar su funcionalidad y seguridad; y la adaptación de las instalaciones al Código Técnico de la Edificación (CTE) y a la normativa vigente en materia de seguridad, accesibilidad y condiciones de uso de los edificios docentes.

El centro consta de dos edificios, uno de Infantil y otro de Primaria. / A. T.

Por último, el proyecto incluye la mejora y equipamiento de la cocina y del comedor escolar, adecuando estos espacios a los estándares actuales de funcionamiento, así como actuaciones complementarias de mejora interior, como trabajos de pintura, señalética y adecuación general de distintos espacios del centro educativo.

Estas actuaciones permitirán actualizar unas instalaciones educativas que, en el caso del edificio de Infantil, datan de 1975, mientras que el edificio de Primaria fue construido en 1995, lo que hace necesaria una modernización para adaptarlas a los estándares actuales de seguridad, calidad educativa y eficiencia energética.

Obras compatibles con la actividad del centro

El proyecto contempla además medidas específicas para garantizar que la actividad educativa del centro pueda continuar durante la ejecución de las obras. Para ello, durante los trabajos se prevé la instalación de módulos prefabricados provisionales, que permitirán liberar aulas y espacios del edificio conforme avancen las diferentes fases de la obra, facilitando así la continuidad de la actividad docente.

Un proyecto dentro del Plan Edificant

La actuación se desarrolla en el marco del Plan Edificant, el programa de cooperación entre la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos para la construcción, reforma y mejora de centros educativos públicos.

El expediente aprobado permite ahora avanzar en la fase de licitación, tras haberse completado previamente la redacción del proyecto técnico, la aprobación del mismo y los informes administrativos y presupuestarios necesarios para su ejecución.

El contrato tendrá una duración prevista de 12 meses desde el inicio de las obras, una vez adjudicado el proyecto y firmada el acta de comprobación del replanteo.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado ha destacado la importancia de esta actuación para mejorar las instalaciones educativas de la ciudad, “la aprobación de este expediente supone un paso decisivo para hacer realidad una reforma muy esperada por la comunidad educativa del CEIP Juan XXIII. Estamos hablando de una actuación integral que mejorará la accesibilidad, la seguridad, la eficiencia energética y la calidad de los espacios educativos tanto para el alumnado como para el profesorado”.

“La incorporación de energías renovables mediante placas solares permitirá además reducir el consumo energético del centro y avanzar hacia un modelo de instalaciones educativas más sostenibles”, ha añadido Folgado.

La alcaldesa ha subrayado además el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de los centros escolares, “desde el Ayuntamiento seguimos impulsando inversiones que repercuten directamente en la calidad de la educación en Torrent. Nuestro objetivo es que los centros educativos dispongan de instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales”.

Modernización

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, ha señalado que la aprobación del expediente permite avanzar hacia el inicio de las obras, “con la aprobación del expediente iniciamos el proceso de licitación de unas obras muy importantes que permitirán modernizar completamente el CEIP Juan XXIII. Se trata de una intervención muy completa que mejorará las instalaciones, los patios, las aulas y los servicios del centro”.

Gozalvo ha añadido que el proyecto se ha diseñado para garantizar la continuidad de la actividad educativa, “el proyecto prevé medidas específicas para que el centro pueda seguir funcionando durante las obras, organizando los trabajos por fases y habilitando espacios provisionales cuando sea necesario”.

En esta línea, el concejal delegado del área de Educación, Santiago Calatayud, ha destacado el impacto directo que tendrá esta actuación en la comunidad educativa: “Esta intervención es una apuesta clara por la calidad de la enseñanza, porque mejorar los espacios del centro es mejorar también el aprendizaje y el bienestar del alumnado. Un colegio más accesible, moderno y adaptado a las necesidades actuales repercute directamente en el día a día de los estudiantes”.

Asimismo, Calatayud ha subrayado la importancia de renovar los entornos educativos: “La mejora de patios, aulas y espacios comunes permitirá crear entornos más seguros y funcionales, favoreciendo tanto la actividad lectiva como la convivencia. Con esta actuación damos respuesta a una demanda del centro y avanzamos hacia unas instalaciones preparadas para el presente y el futuro”.