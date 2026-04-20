Seguridad
Niños y niñas disfrutan de actividades lúdicas y formativas en la jornada de puertas abiertas en Mislata
El Ayuntamiento de Mislata presentó los nuevos patinetes eléctricos de la Policía Local, que se suman a los vehículos patrulla para reforzar la vigilancia y la proximidad en zonas urbanas
La jornada de puertas abiertas con la que la Concejalía de Seguridad Ciudadana y la Policía Local de Mislata muestran su trabajo diario se ha consolidado como una de las citas más esperadas por las familias de la ciudad. En esta edición, celebrada este pasado sábado 18 de abril, se volvió a apostar por una programación variada con actividades divulgativas y lúdicas destinadas a todos los públicos.
Una vez más, la iniciativa contó con la colaboración del Consorcio de Bomberos, Protección Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica, Cruz Roja, Brigada Forestal y la empresa pública Nemasa. El parque de La Canaleta volvió a congregar a numeroso público, con una destacada presencia de niños y niñas que participaron activamente en todas las propuestas.
Relación de confianza
A la jornada asistieron diversos miembros de la corporación municipal acompañando al concejal de Seguridad Ciudadana, Ximo Moreno, quien destacó que “seguiremos impulsando iniciativas que acerquen la Policía Local a la ciudadanía y permitan conocer de primera mano su importante labor, así como la del resto de cuerpos de emergencias, reforzando el modelo de policía de proximidad”. Y es que, esta jornada “tiene como objetivo que los vecinos y vecinas conozcan de cerca el trabajo diario de los y las agentes y se fortalezca la relación de confianza entre la Policía Local y la ciudadanía”.
Novedades
Como novedad, durante la jornada se presentaron los nuevos patinetes eléctricos que forman parte de la unidad de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) de la Policía Local, una incorporación que permitirá reforzar la vigilancia y la proximidad en determinadas zonas urbanas, adaptándose a las nuevas formas de movilidad.
Durante la jornada, los más pequeños pudieron subir a los vehículos patrulla, comunicarse por emisora con los agentes, participar en actividades como rocódromo o tirolina y obtener un ‘carné' simbólico que les acreditaba como “Ayudantes de Policía”, tras recibir formación básica en seguridad vial y prevención de riesgos.
Además, el público asistente disfrutó de exhibiciones de la unidad canina, demostraciones de drones o de un simulacro de entrenamiento en galería del cuerpo de bomberos. El Parque Infantil de Tráfico también permaneció abierto, ofreciendo actividades de educación vial con bicicletas, patinetes y karts.
Con este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento de Mislata reafirma su compromiso con la educación en valores, la seguridad ciudadana y la cercanía entre la administración y la ciudadanía.
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