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Cultura

Paiporta celebra el Día del Libro con talleres, cuentacuentos y actividades para fomentar la lectura

La concejala de Cultura, Esther Torrijos, destaca que el Ayuntamiento busca fomentar el hábito lector con actividades accesibles y participativas, como la próxima Feria del Libro, que se celebrará del 5 al 7 de junio en la Plaza de la Iglesia.

Talleres, cuentacuentos y animación lectora para celebrar el Día del Libro en Paiporta.

Talleres, cuentacuentos y animación lectora para celebrar el Día del Libro en Paiporta. / A. P.

Redacción Levante-EMV

Paiporta

Paiporta se prepara para celebrar el Día del Libro con una completa programación de actividades culturales dirigidas a todos los públicos, con el objetivo de fomentar la lectura y acercar la literatura a toda la ciudadanía.

La Biblioteca Pública María Moliner Ruiz será el epicentro de esta celebración, acogiendo diversas propuestas que combinan talleres, cuentacuentos y actividades de animación lectora. La programación comenzará este martes, 21 de abril, con el taller de poesía “Aula de la Paraula”, que tendrá lugar a las 18:30 horas en el Centro de Formación de Personas Adultas.

El miércoles 22 de abril, a las 18 horas, Alba Bla impartirá un taller de exlibris dirigido a público a partir de 10 años, con inscripción previa en la Biblioteca. Al día siguiente, jueves 23 de abril, Día del Libro, la jornada incluirá diversas actividades destacadas: a las 17:30 horas, el escritor y narrador Fran Pintadera ofrecerá la sesión de cuentos “Descifrando historias”, dirigida al público infantil, dentro de la propuesta de animación lectora “Colla de lletres”. Por la tarde, a las 20 horas, Pintadera presentará “La cosa es simple”, una actividad pensada para público joven y adulto.

La programación continuará el viernes 24 de abril con un nuevo taller de exlibris a cargo de Alba Bla, en este caso dirigido a personas a partir de 16 años, también con inscripción previa.

Club de lectura

Además, la Biblioteca acogerá una nueva sesión de su Club de Lectura, consolidándose como un espacio de encuentro para las personas amantes de los libros.

Otra de las iniciativas destacadas es el “Pasaporte Lector”, que invita a la ciudadanía a completar cinco retos de lectura para conseguir el sello de “reto superado” y obtener un premio. El reto del mes de abril está dedicado a la igualdad, con la propuesta de leer libros relacionados con la igualdad de género y la diversidad.

Fomentar el hábito lector

La concejala de Cultura, Esther Torrijos, ha destacado que “con esta programación desde el Ayuntamiento queremos fomentar el hábito lector en todas las edades, ofreciendo actividades accesibles, participativas y de calidad que conviertan la lectura en una experiencia compartida”. Torrijos ha añadido que “la cultura es una herramienta fundamental para construir una sociedad más crítica, igualitaria y cohesionada, y desde el Ayuntamiento continuaremos impulsando iniciativas que la hagan llegar a toda la ciudadanía”.

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