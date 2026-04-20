Picassent intensifica la vigilancia en l'Omet tras avisos de robos en las casas desalojadas

Siempre hay gente que por desgracia intenta aprovecharse de las desgracias ajenas. Vecinos del barrio de l'Omet, el más afectado por la dana al tener casas pegadas al barranco de Picassent, han alertado de la presencia de personas merodeando cerca de las casas que están desalojadas, precisamente por riesgo de derrumbe al haber desaparecido la calle que les protegía del cauce, la calle número 7.

Algunos vecinos aseguran que ya han entrado en algunas viviendas, en total se precintaron una decena, y se han llevado parte del cableado eléctrico cobre de tuberías y elementos de aluminio como grifos o ventanas. Sin embargo, aunque desde el Ayuntamiento de Picassent aseguran que no hay ninguna denuncia interpuesta por robo en estas casas ni en Policía Local, ni en Guardia Civil, sí han decidido intensificar la vigilancia en este barrio al sí recibir avisos de hasta cuatro personas merodeando por la zona donde permanecen cerradas y precintadas las viviendas afectadas por la riada.

Obras en el barranco de Picassent en le barrio de l'Omet. / A.P.

Hay que recordar que cerca de una decena de familias están realojadas en posos de la Sareb, cuya permanencia se ha prorrogado sine die hasta que puedan volver a sus casas o en su defecto, poder trasladarse a otra vivienda.

Tasación de las viviendas para ser compradas por el consistorio

Y es que hace apenas unas semanas, el consistorio anunció que había trasladado a los vecinos afectados la intención de comprar la viviendas precintadas para derribarlas y convertirlas en zonas verdes, que actúen de parques inundables junto al barranco, como están haciendo en otros pueblos dana, aprovechando la posibilidad que los consistorios adquieran viviendas afectadas por la dana si se acompaña con un proyecto de renaturalización de la zona tras las últimas modificaciones legislativas del Gobierno central.

En ese objetivo, el Ayuntamiento de Picassent ya ha aportado toda la documentación que se pedía por parte de la empresa que debe realizar la tasación de las viviendas desalojadas, y están a la espera de que presenten el precio de las casas, para poder hacer una oferta a los propietarios, quienes tienen la última palabra.