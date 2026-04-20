Polémica en Torrent entre PSPV y PP por la pérdida devolución de una subvención de 447.000 euros del Plan de Empleo Dana

La polémica entre PSPV-PSOE y PP de Torrent se ha recrudecido por la devolución de una subvención de más de 447.000 euros correspondientes al Plan de Empleo Dana, financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ya habían sido ingresados en las cuentas municipales.

Los socialistas advierten de que el equipo de gobierno ha devuelto esta cantidad por su "incapacidad de gestión", con la consecuencia "directa y grave" de la pérdida de 72 puestos de trabajo temporales "que habrían permitido a vecinos y vecinas de Torrent trabajar durante tres meses en tareas vinculadas a la reconstrucción, mejora de espacios públicos y servicios comunitarios tras la dana".

El PSOE de Torrent denuncia que esta situación "no responde a una causa sobrevenida, sino a una falta de planificación y gestión del gobierno municipal de Folgado. El propio expediente reconoce que el Ayuntamiento no disponía de crédito presupuestario suficiente para aportar su parte de financiación, ni ha sido capaz de habilitarlo a tiempo".

“Se ha pedido una subvención para crear empleo sin tener garantizado el presupuesto necesario para ejecutarla. Se ha aceptado el dinero, se ha ingresado en cuenta y, finalmente, se devuelve sin haber generado ni un solo empleo”, señala el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Andrés Campos. Además, la renuncia se justifica en el “escaso margen de tiempo”, pese a que la convocatoria se publicó en noviembre de 2025, lo que evidencia una falta de diligencia en la gestión.

Consecuencias adicionales

Asimismo, los socialistas advierten de que la devolución de los fondos públicos ya ingresados "podría conllevar consecuencias adicionales, como la generación de intereses o un impacto negativo en futuras convocatorias de ayudas". “En un momento en el que Torrent necesita todos los recursos posibles para recuperarse de la dana, el gobierno PP-Vox de Amparo Folgado demuestra que no está a la altura. No solo no aprovechan las oportunidades, sino que las dejan perder”, concluye Campos.

Plazos y viabilidad administrativa

Por su parte, los populares han salido al paso de las críticas achacando la devolución a "una cuestión de plazos y viabilidad administrativa". Así, explican que el plazo que ha fijado el Gobierno para esta subvención "es claramente insuficiente". "Desde el momento en que se concede, no hay tiempo material para tramitar todo el procedimiento: preparar el expediente, seleccionar al personal, formalizar los contratos de tres meses, ejecutar los trabajos y, además, realizar los pagos correspondientes".

"A ello se suma que el Ayuntamiento debe contar previamente con el crédito retenido y disponible para financiar su aportación municipal, algo que tampoco ha sido posible en este margen de tiempo. Además, existe un condicionante determinante: los contratos deben finalizar el 30 de junio. Teniendo en cuenta que estamos a 20 de abril, los plazos son, sencillamente, inviables", apuntan.

Los populares recuerdan que en las dos anteriores convocatorias, donde sí hubo tiempo suficiente para desarrollar el proceso con garantías, Torrent pudo poner en marcha 136 empleos vinculados al Plan DANA, con 68 contrataciones en cada edición. "Por tanto, no se trata de una falta de voluntad, sino de una imposibilidad real de ejecutar el programa en las condiciones y tiempos establecidos", señalan.