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Rafelbunyol apuesta por la innovación: un banco de pruebas para empresas que mejoren servicios públicos y la vida urbana

El Ayuntamiento aprueba un entorno de pruebas real para testar soluciones tecnológicas, nuevos servicios y modelos de negocio con apoyo municipal

Vista de Rafelbunyol.

Vista de Rafelbunyol. / A. R.

Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Rafelbunyol

Rafelbunyol ha aprobado la puesta en marcha de un sandbox urbano, una herramienta con la que el municipio quiere situarse como espacio de referencia para la innovación local y empresarial. La iniciativa permitirá que empresas, startups, universidades y centros de investigación puedan probar proyectos innovadores en condiciones reales dentro de la localidad, antes de lanzarlos al mercado o implantarlos de forma definitiva.

Qué es un 'sandbox'

Según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el ámbito de la innovación y tecnología, el término 'sandbox' se refiere a un entorno seguro y controlado donde se pueden realizar pruebas y experimentos de nuevas tecnologías, servicios o modelos de negocio sin afectar a los usuarios o al mercado en general. Un 'sandbox' proporciona un contexto estructurado para la experimentación, permitiendo ensayar, en situaciones reales, tecnologías, productos, servicios o enfoques innovadores durante un periodo y sector delimitado y bajo supervisión regulatoria.

El nuevo modelo impulsado por el Ayuntamiento se articula a través de un convenio marco que regulará la colaboración con las entidades participantes. El objetivo es facilitar ensayos temporales de soluciones tecnológicas, servicios avanzados y nuevos modelos de negocio en un entorno controlado, seguro y supervisado, con el fin de evaluar su viabilidad, detectar riesgos y optimizar su desarrollo.

Espacios públicos de prueba

Para ello, el consistorio pondrá a disposición de los promotores espacios públicos, infraestructuras, servicios municipales y datos de forma gratuita y temporal, garantizando al mismo tiempo seguridad jurídica e igualdad de condiciones entre los distintos proyectos que concurran a este programa. La medida refuerza el papel de Rafelbunyol como municipio abierto a la colaboración entre administración pública y tejido innovador.

El alcalde de Rafelbunyol, Fran López, ha destacado que esta iniciativa busca “facilitar que las empresas puedan validar sus soluciones en un entorno real, reduciendo barreras y acelerando los procesos de innovación”. Además, ha subrayado que el sandbox urbano también servirá para “mejorar los servicios públicos y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible e innovador”.

El programa estará abierto a proyectos de diferentes sectores, aunque el Ayuntamiento pone especial atención en ámbitos como la sostenibilidad, la movilidad urbana, la eficiencia energética, la digitalización de servicios, la economía circular y la resiliencia frente al cambio climático. Podrán participar personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, que presenten propuestas innovadoras y cumplan los requisitos fijados en la convocatoria municipal.

Las solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse a través del registro electrónico del Ayuntamiento y serán analizadas por una comisión técnica, encargada de valorar la idoneidad de cada propuesta. Además, el consistorio ha precisado que los resultados y desarrollos obtenidos durante las pruebas corresponderán a las entidades promotoras, salvo que en los acuerdos específicos se establezca otra cosa, un aspecto que aumenta el atractivo del sandbox para empresas y emprendedores.

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Con esta medida, Rafelbunyol da un paso más en su apuesta por la innovación aplicada al territorio, la atracción de talento y la generación de oportunidades económicas, al tiempo que abre la puerta a probar soluciones que puedan traducirse en mejoras directas para la vida urbana y los servicios públicos del municipio.

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