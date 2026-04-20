Rafelbunyol apuesta por la innovación: un banco de pruebas para empresas que mejoren servicios públicos y la vida urbana

Rafelbunyol ha aprobado la puesta en marcha de un sandbox urbano, una herramienta con la que el municipio quiere situarse como espacio de referencia para la innovación local y empresarial. La iniciativa permitirá que empresas, startups, universidades y centros de investigación puedan probar proyectos innovadores en condiciones reales dentro de la localidad, antes de lanzarlos al mercado o implantarlos de forma definitiva.

Qué es un 'sandbox'

Según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el ámbito de la innovación y tecnología, el término 'sandbox' se refiere a un entorno seguro y controlado donde se pueden realizar pruebas y experimentos de nuevas tecnologías, servicios o modelos de negocio sin afectar a los usuarios o al mercado en general. Un 'sandbox' proporciona un contexto estructurado para la experimentación, permitiendo ensayar, en situaciones reales, tecnologías, productos, servicios o enfoques innovadores durante un periodo y sector delimitado y bajo supervisión regulatoria.

El nuevo modelo impulsado por el Ayuntamiento se articula a través de un convenio marco que regulará la colaboración con las entidades participantes. El objetivo es facilitar ensayos temporales de soluciones tecnológicas, servicios avanzados y nuevos modelos de negocio en un entorno controlado, seguro y supervisado, con el fin de evaluar su viabilidad, detectar riesgos y optimizar su desarrollo.

Espacios públicos de prueba

Para ello, el consistorio pondrá a disposición de los promotores espacios públicos, infraestructuras, servicios municipales y datos de forma gratuita y temporal, garantizando al mismo tiempo seguridad jurídica e igualdad de condiciones entre los distintos proyectos que concurran a este programa. La medida refuerza el papel de Rafelbunyol como municipio abierto a la colaboración entre administración pública y tejido innovador.

El alcalde de Rafelbunyol, Fran López, ha destacado que esta iniciativa busca “facilitar que las empresas puedan validar sus soluciones en un entorno real, reduciendo barreras y acelerando los procesos de innovación”. Además, ha subrayado que el sandbox urbano también servirá para “mejorar los servicios públicos y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible e innovador”.

El programa estará abierto a proyectos de diferentes sectores, aunque el Ayuntamiento pone especial atención en ámbitos como la sostenibilidad, la movilidad urbana, la eficiencia energética, la digitalización de servicios, la economía circular y la resiliencia frente al cambio climático. Podrán participar personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, que presenten propuestas innovadoras y cumplan los requisitos fijados en la convocatoria municipal.

Las solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse a través del registro electrónico del Ayuntamiento y serán analizadas por una comisión técnica, encargada de valorar la idoneidad de cada propuesta. Además, el consistorio ha precisado que los resultados y desarrollos obtenidos durante las pruebas corresponderán a las entidades promotoras, salvo que en los acuerdos específicos se establezca otra cosa, un aspecto que aumenta el atractivo del sandbox para empresas y emprendedores.

Con esta medida, Rafelbunyol da un paso más en su apuesta por la innovación aplicada al territorio, la atracción de talento y la generación de oportunidades económicas, al tiempo que abre la puerta a probar soluciones que puedan traducirse en mejoras directas para la vida urbana y los servicios públicos del municipio.