Acció Ecologista-Agró denuncia la continua entrada de aguas residuales a l'Albufera, agravada tras la dana

La organización Acció Ecologista-Agró ha vuelto a poner el foco sobre el estado ambiental de l’Albufera al denunciar que la entrada de aguas residuales en el humedal continúa y que la situación se ha agravado tras los efectos de la dana de octubre de 2024. La entidad sostiene que el parque arrastra este problema desde hace décadas -desde los años 70 del siglo pasado-, pero que el daño sobre infraestructuras de saneamiento, alcantarillado y depuración ha empeorado de forma notable la calidad del agua que llega al lago.

Según Agró, un año y medio después del día fatídico, "las aguas residuales de Catarroja, y sospechamos que también las de las otras poblaciones afectadas, han estado fluyendo continuamente hacia l'Albufera, contaminando gravemente el puerto y el canal que desagua en el lago", alertan en un comunicado, donde la organización ecologista expone que su denuncia está avalada por los datos de la propia Generalitat Valenciana.

Contaminación fecal e industrial

La denuncia se apoya, según la propia organización, en los datos publicados por la Conselleria de Medio Ambiente en el programa de seguimiento de zonas húmedas, un visor en el que la Generalitat muestra resultados de control ambiental y advierte de que se trata de datos informativos, actualizados automáticamente. Según Agró, esos registros reflejan concentraciones elevadas de parámetros asociados a contaminación fecal e industrial, como fósforo total, compuestos nitrogenados, DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) y sólidos en suspensión.

Vertidos junto a las barcas del Port de Catarroja. / Francisco Calabuig

A partir de esa lectura, el colectivo alerta de "posibles episodios de anoxia", de un aumento de los problemas con la subida de las temperaturas y de afecciones ya visibles sobre la fauna acuática y la actividad pesquera, una situación que también, según la entidad, vienen denunciando pescadores de la zona.

La Generalitat y el Ayuntamiento trabajan en solucionar el vertido

Desde la Generalitat Valenciana han confirmado que se está en contacto con el Ayuntamiento de Catarroja para solucionar este problema de llegada de vertidos residuales derivado de la red del alcantarillado y la canalización de aguas pluviales. Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente matizan que este episodio de vertidos es reciente al ceder parte de un muro de una canalización y en cuanto fue detectado las diferentes administraciones tomaron medidas en el asunto. De hecho, se está tramitando un contrato de emergencia para empezar las obras a la mayor brevedad posible.

Según explica la conselleria, al ceder el muro ha provocado que cuando hay un exceso de aguas pluviales se desborde la canalización. En cualquier caso, matizan que la rotura no se produjo en la dana, aunque es evidente que el episodio "pudo deteriorar la infraestructura, que en los últimos días ha cedido parcialmente".

Fuentes de la Generalitat añaden que durante la dana el episodio más significativo se produjo al romperse el colector del barranco del Poyo, que sí provocaba una afección mucho más significativa. En diciembre de 2024 tras unas obras de emergencia se detuvo el vertido y, posteriormente, se llevaron a cabo otras actuaciones para realizar una infraestructura definitiva".

Agua verdosa y espumas

Las imágenes difundidas junto a la denuncia, con agua verdosa y espumas en un entorno del Port de Catarroja visiblemente degradado, refuerza esa sensación de deterioro en una de las áreas más sensibles del parque natural. Agró sitúa uno de los principales focos de preocupación en el entorno norte del humedal y en los canales que desembocan en el lago, especialmente tras el arrastre de residuos a través del desbordamiento del barranco de Chiva (o del Poyo) y el colapso parcial de infraestructuras provocado por la barrancada. Todo ello "indica una baja preocupación por la recuperación del agua que alimenta este humedal protegido, la joya de la corona valenciana", añaden desde la formación ambientalista.

Un paseo en barca en el Port de Catarroja. / Agró

La organización ecologista reclama una "actuación urgente" de todas las administraciones para cortar de raíz la entrada de aguas residuales, al considerar que la reconstrucción completa de las infraestructuras dañadas "no será cuestión de meses, sino de años".

Agró recuerda los anuncios de inversiones, que tilda de "propaganda" para mejorar l'Albufera, pero "pasan los años, este año celebramos 40 años de la declaración del parc natural, y no se ven acciones efectivas para enderezar de forma sustancial su estado ambiental".

Sobre las inversiones en l'Albufera recuerda que ya se han anunciado importantes partidas económicas: el Ministerio para la Transición Ecológica presentó en octubre de 2025 un plan de 56,3 millones de euros, mientras que la Generalitat ha comunicado una inversión acumulada de 100 millones, ampliada después con otros 15 millones para dragado selectivo y retirada de sedimentos. Además, Acuamed ha señalado una actuación de 14,3 millones vinculada al saneamiento metropolitano con la que prevé interceptar aproximadamente el 50% de la contaminación que llega al lago en episodios de lluvia.

Presión sobre las administraciones

Con ese telón de fondo, la denuncia de Agró añade presión sobre las administraciones en un momento en que l’Albufera vuelve a estar en el centro del debate ambiental. "Con tantos millones previstos, esperamos y deseamos de todo corazón que se acuerden de este problema continuo y recurrente, y se hagan por fin actuaciones que bloqueen las llegadas de aguas residuales", añaden para proponer que creen "necesario que se tengan en consideración las recomendaciones recogidas a la 'Estrategia de gestión de aguas residuales y pluviales, del área metropolitana de València y l'Horta Sud', donde se detallan una serie de medidas que pueden contribuir a recuperar la calidad del agua del humedal protegido y a reducir sustancialmente la entrada de aguas residuales desde el área más poblada alrededor del parque natural.

Una tortuga entre residuos en el Port. / Francisco Calabuig

"Desde Acción Ecologista-Garza nos resulta intolerable la continuada entrada de aguas residuales a la Albufera, puesto que es un problema de primer orden que se debía de haber abordado hace muchos años, y que ahora, con la lluvia de millones previstos para la Albufera, se tienen que corregir y reducir rápidamente, sin más esperas. Ha llegado el momento que las administraciones se pongan a trabajar, seriamente, en un problema que arrastra la Albufera de aguas verdes desde hace más de 50 años".

Monitorización del lago y retirada de toneladas de residuos

Ante esta denuncia la conselleria responde que desde la Generalitat, y en colaboración con otras administraciones, se trabaja para mejorar el estado del agua de l’Albufera y, entre otras cosas, durante los últimos meses se ha mejorado la monitorización del lago, lo que permite identificar de una forma rápida vertidos como este.

También se han retirado toneladas de residuos en los municipios ribereños (incluidos considerados peligrosos con un procedimiento específico) e impulsado una batimetría para conocer la morfología del lago tras la dana de cara a un dragado selectivo.