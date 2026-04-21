El comercio de Paiporta resurge tras la catástrofe: el 90% de los negocios ya ha reabierto sus puertas

Paiporta, la "zona cero" de la trágica dana que asoló la comarca, ofrece hoy una imagen de resiliencia que invita al optimismo. Un año y medio después de que el agua y el lodo borraran del mapa buena parte de su tejido productivo, las cifras confirman la recuperación: el 90% del comercio local ha vuelto a levantar la persiana, hay una veintena de negocios nuevos y la población no solo se ha mantenido, sino que ha crecido en 750 habitantes.

Un balance positivo

Durante este martes, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, recorrió las calles del municipio acompañada por el alcalde, Vicent Císcar, y representantes del sector comercial. Ambos, visitaron una frutería que reabrió hace un año. "Lo que ha pasado aquí fue muy fuerte, el agua cubrió toda la frutería, pero nosotras teníamos claro que queríamos abrir", señala la encargada de la frutería, mientras que su compañera sigue atendiendo a una clienta , que se muestra sorprendida por la presencia de medios de comunicación.

Este es uno del 90 por ciento de comercios que ha abierto tras la Dana en Paiporta. El primer edil paiportino se mostró contundente al valorar la situación actual: "La fotografía de Paiporta es muy buena. A nivel de población, Paiporta ha aumentado después de la dana 750 habitantes y en el tema del comercio, se ha recuperado alrededor ya casi del 90%".

La reunión de trabajo en Paiporta, con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. / Pilar Olaya

Císcar destacó además el dinamismo del sector, señalando que "han aparecido del orden de 20 o 25 comercios y hosteleros nuevos, lo cual quiere decir que también es muy positivo; el pueblo está funcionando". Sobre la agilidad de las ayudas, el alcalde defendió la gestión estatal: "No comparto que fuera costoso; desde el primer momento, el 4 de noviembre, el Estado ya había sacado un decreto. El 13 de febrero de 2025 nos ingresó el Estado al Ayuntamiento 201 millones y medio de euros para reconstruir todas las infraestructuras". Además, destacó que se han repartido 1,6 millones en ayudas al comercio.

El apoyo de la Administración Central

Por su parte, Amparo López Senovilla subrayó el compromiso financiero que ha permitido este "milagro" económico. "Es importante para nosotros seguir haciendo seguimiento y evaluación de cómo se ha ido recuperando el comercio interior", afirmó la secretaria de Estado, recordando que el sector ha recibido "una movilización importante de hasta 16.000 millones de euros por parte del Gobierno central".

López Senovilla puso en valor el papel del Consorcio de Compensación de Seguros, detallando que en Paiporta "se han movilizado hasta 37 millones de estas indemnizaciones, unas 182 operaciones". Asimismo, adelantó futuras líneas de trabajo para combatir la competencia de las grandes plataformas digitales, anunciando que se va a constituir "una mesa de trabajo con las plataformas porque nos interesa saber cómo funcionan y cómo pueden afectar a esa competencia con el comercio minorista".

De las ayudas a la dinamización

En la misma línea se pronunció Rafael Torres, presidente de Confecomerç, quien incidió en que el foco debe cambiar de la asistencia directa a la reactivación del consumo. "Yo creo que ya pasó el momento de pedir más o menos ayudas. Ahora yo creo que tenemos que hablar de dinamización y de recuperación de la normalidad", señaló.

Torres propuso estudiar "posibles bonificaciones fiscales que pudieran ayudar a soportar mejor esa carga de reconstrucción" y destacó el éxito de los bonos comercio, una herramienta que "ejerce un efecto dinamizador importantísimo y pone el foco del consumidor en el comercio de proximidad".