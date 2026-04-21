Germanor Fest en Quart de Poblet: horarios, conciertos, transporte y aparcamiento

El Germanor Fest continúa ultimando los detalles de su próxima edición, que se celebrará el sábado 25 de abril en Quart de Poblet, posicionándose como una de las citas más destacadas del calendario cultural, musical y gastronómico de la localidad. El festival ofrecerá programación musical, almuerzos de la mano del restaurante Los Abetos, reconocido con dos Cacaus d'Or, y actividades para todos los públicos desde la mañana hasta la noche, siendo el aforo limitado durante la jornada matutina.

Con una organización del recinto diseñada para garantizar la mejor experiencia a los asistentes, el festival ha definido un espacio accesible, funcional y seguro que permitirá disfrutar de la jornada a lo largo del día con las mejores garantías a todo tipo de público.

La distribución de las distintas áreas permitirá facilitar la movilidad y evitar aglomeraciones innecesarias. En este sentido, el recinto contará con accesos habilitados y perfectamente señalizados para el público, así como salidas de emergencia claramente visibles, que garantizarán una entrada y evacuación ordenada en todo momento.

Presentación del Germanor Fest en Quart. / A.Q.P.

Además, se han previsto circuitos diferenciados para público, backstage y organización, facilitando la movilidad interna y evitando, así, problemas de público masivo entre zonas de trabajo y ocio.

Aparcamiento y llegada al recinto

Germanor Fest dispondrá de zonas específicas de aparcamiento que permitirá gestionar de manera eficiente la llegada de los asistentes al recinto. La ubicación del festival, en el aparcamiento Roll de les Eres, en Quart de Poblet, cuenta con una buena conexión con el entorno urbano, lo que facilitará también la llegada en transporte público.

En el caso del metro, los asistentes podrán utilizar las líneas 3, 5 y 9, mientras que los que opten por el autobús, podrán hacerlo a través de las líneas 106, 150, 152, 161A, 162, 164 y 165.

Esta conectividad pone de manifiesto el compromiso del festival por garantizar una movilidad sostenible y accesible.

El recinto integrará también una amplia zona de restauración, con presencia de food trucks que ofrecerán una variada propuesta gastronómica. Estos estarán distribuidos estratégicamente para evitar aglomeraciones y facilitar el acceso desde cualquier punto del festival.

Asimismo, se habilitarán zonas de público sentado con mesas y bancos, pensadas como espacios de descanso donde los asistentes podrán relajarse y disfrutar de la jornada con mayor comodidad.

Espacios musicales

Germanor Fest contará con un escenario principal y un segundo escenario, lo que permitirá una programación dinámica, variada y continua durante todo el día. Por la mañana, el festival arrancará con las actuaciones de Big Piggers, Alex Oliver DJ, 7 Catorce, Quico DL DJ y The Sepionets, ofreciendo una propuesta fresca para abrir la jornada.

Por la tarde, el escenario reunirá a artistas como Zzoilo, el DJ Víctor Pérez, Macaco, Ladilla Rusa, Los Aslándticos y León Benavente, confirmando un cartel que combina diferentes estilos y propuestas musicales.

Esta configuración permitirá la alternancia de actuaciones y minimizará los tiempos de espera, garantizando una experiencia musical ininterrumpida.

En cuanto a la atención al público, el festival dispondrá de todos los servicios necesarios para garantiza una jornada segura. En este sentido, habrá un punto violeta, zona de niños perdidos, puntos de atención sanitaria y espacios adaptados para personas con movilidad reducida.