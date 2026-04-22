Alfafar presenta CIVIS, la nueva app municipal para comunicar incidencias de forma directa y sencilla
La nueva aplicación municipal facilita la comunicación directa entre el Ayuntamiento y los vecinos, permitiendo el seguimiento de incidencias en la vía pública
El Ayuntamiento de Alfafar ha presentado CIVIS, la nueva aplicación municipal que permitirá a los vecinos y vecinas comunicar de forma rápida y sencilla cualquier incidencia detectada en la vía pública, lo cual mejora la comunicación directa con la administración local y agiliza la respuesta a los problemas cotidianos del municipio.
A través de esta herramienta, la ciudadanía podrá trasladar avisos sobre desperfectos o incidencias y conocer en todo momento el estado de su tramitación, lo que facilita una gestión más eficaz, cercana y transparente por parte del ayuntamiento.
Además de este servicio principal de comunicación de incidencias, la aplicación ya permite consultar las noticias relacionadas con Alfafar, acceder a la información actualizada sobre farmacias de guardia y solicitar cita previa en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC), la aplicación amplía los canales de relación con la administración municipal.
El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacado que esta aplicación facilita la comunicación directa entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, y permite trasladar incidencias de manera sencilla y hacer seguimiento de su estado. “Este avance nos ayuda a mejorar la capacidad de respuesta municipal”, añade.
Segunda fase
Durante la presentación también se ha anunciado que el Ayuntamiento ya trabaja en una segunda fase de desarrollo de CIVIS, que permitirá incorporar nuevas funcionalidades relacionadas con la gestión de inscripciones municipales a actividades, talleres y cursos, ampliando las prestaciones de la aplicación en los próximos meses.
La puesta en marcha de CIVIS se enmarca dentro del proyecto Portales Municipales impulsado por la Diputació de València, orientado a dotar a los municipios de herramientas digitales que mejoren la atención a la ciudadanía.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Alfafar continúa avanzando en la mejora de los servicios municipales y en la incorporación de soluciones digitales que faciliten la comunicación directa con vecinos y vecinas.
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