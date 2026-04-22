Burjassot renueva su compromiso con la inclusión social con un convenio de 64.000 euros para el Centro Los Silos

El Ayuntamiento de Burjassot ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Profesionales del Centro Ocupacional Los Silos con el objetivo de seguir desarrollando programas y actividades dirigidas a personas con discapacidad intelectual del municipio. El documento ha sido firmado por el alcalde de Burjassot, Rafa García y por el presidente de la entidad, Julián Oviedo Parra, con la presencia en el acto de la firma de la concejala de Servicios Sociales, Manuela Carrero.

El acuerdo

El acuerdo, con una vigencia de cuatro años, contempla la concesión de una subvención municipal destinada a apoyar el proyecto que la entidad desarrolla anualmente, centrado en la atención, formación y mejora de la autonomía personal y social de las personas usuarias del centro. En concreto, el consistorio aportará una cuantía de 16.000 euros por ejercicio, lo que supone un total de 64.000 euros durante toda la vigencia del convenio.

Ejecución del proyecto

Por su parte, el Centro Ocupacional Los Silos se compromete a ejecutar el proyecto subvencionado, garantizar el adecuado destino de los fondos y desarrollar acciones que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas usuarias, así como de sus familias. Asimismo, la entidad continuará promoviendo actividades socioculturales, formativas y de ocio inclusivo.

Compromiso con el tejido social

Este acuerdo se enmarca en la línea de colaboración que el Ayuntamiento de Burjassot mantiene con el tejido asociativo local. En este caso, con el convenio renovado con Los Silos, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la inclusión social y el bienestar de las personas con diversidad funcional.