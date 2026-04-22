El Colegio Mayor San Juan de Ribera abre las puertas del Castell y la Dehesa de Burjassot el 25 de abril

El Colegio Mayor San Juan de Ribera ha organizado para el próximo sábado 25 de abril una jornada de puertas abiertas que permitirá conocer de cerca dos de los enclaves más emblemáticos de Burjassot: el Castell y su Dehesa. La iniciativa se desarrollará a través de visitas guiadas gratuitas, con una duración aproximada de 50 minutos, en las que las personas asistentes podrán descubrir la historia del Castell, ubicado en pleno casco antiguo de la localidad, así como recorrer el entorno natural de la Dehesa, un jardín de gran valor patrimonial y paisajístico.

Por turnos

Las visitas se organizarán en diferentes turnos a lo largo de la jornada, concretamente a las 11:00, 12:00, 13:00, 16:30, 17:30 y 18:30 horas. Cada grupo contará con un aforo máximo de 30 personas, con el objetivo de garantizar una experiencia cercana y de calidad.

Inscripción previa

Para participar, será necesaria inscripción previa, cuyo enlace se encuentra disponible en la página web del Colegio Mayor San Juan de Ribera. Con esta jornada de puertas abiertas, el Colegio Mayor San Juan de Ribera invita a la ciudadanía a acercarse a su historia, a conocer su entorno y actividad actual y a saber cómo es la vida en el colegio, ofreciendo una oportunidad única para descubrir este espacio singular de Burjassot.