El Colegio Mayor San Juan de Ribera abre las puertas del Castell y la Dehesa de Burjassot el 25 de abril
Se realizarán visitas guiadas de 50 minutos con un máximo de 30 personas por grupo para una experiencia de calidad
El Colegio Mayor San Juan de Ribera ha organizado para el próximo sábado 25 de abril una jornada de puertas abiertas que permitirá conocer de cerca dos de los enclaves más emblemáticos de Burjassot: el Castell y su Dehesa. La iniciativa se desarrollará a través de visitas guiadas gratuitas, con una duración aproximada de 50 minutos, en las que las personas asistentes podrán descubrir la historia del Castell, ubicado en pleno casco antiguo de la localidad, así como recorrer el entorno natural de la Dehesa, un jardín de gran valor patrimonial y paisajístico.
Por turnos
Las visitas se organizarán en diferentes turnos a lo largo de la jornada, concretamente a las 11:00, 12:00, 13:00, 16:30, 17:30 y 18:30 horas. Cada grupo contará con un aforo máximo de 30 personas, con el objetivo de garantizar una experiencia cercana y de calidad.
Inscripción previa
Para participar, será necesaria inscripción previa, cuyo enlace se encuentra disponible en la página web del Colegio Mayor San Juan de Ribera. Con esta jornada de puertas abiertas, el Colegio Mayor San Juan de Ribera invita a la ciudadanía a acercarse a su historia, a conocer su entorno y actividad actual y a saber cómo es la vida en el colegio, ofreciendo una oportunidad única para descubrir este espacio singular de Burjassot.
El Cor Ciutat de Burjassot celebra un encuentro coral con el Coro de Aldebarán este sábado, 25 de abril
La Parroquia de San Miguel Arcángel es el escenario escogido por el Cor Ciutat de Burjassot pata celebrar este fin de semana, concretamente el sábado 25 de abril, un encuentro coral con el Coro de Aldebarán (Madrid).
A partir de las 20.00 horas piezas clásicas del Cancionero de Palacio, obras de Héctor Stamponi, Armando Manzanero, John Dowland o tradicionales árabes y tradicionales africanas serán interpretadas por ambas formaciones que esperan que el público asistente disfrute de este especial concierto.
Con este encuentro coral, la formación madrileña corresponde la visita que el Cor Ciutat de Burjassot realizó a la capital para colaborar en uno de sus conciertos.
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